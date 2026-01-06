Ljudi protestuju na ulici

Iran

06.januar 2026. DW

Desetine mrtvih na protestima u Iranu

Iran već devet dana potresaju protesti širom zemlje, na kojima se demonstrira protiv visokih troškova života i teške ekonomske situacije

Odsjaj dva solitera na zaleđenom jezeru na kome se nalaze ptice

Nemačka

05.januar 2026. Nemanja Rujević

Sabotaža u Berlinu: Bez struje 45.000 domaćinstava

Najmanje 45.000 domaćinstava je u Berlinu po ciči zimi ostalo bez struje. Navodno je za to odgovorna ekstremistička levičarska grupa „Vulkan“ koja je u borbi protiv „imperijalističkog načina života“ uništila kablove. Koliko je Nemačka inftastruktura ranjiva?