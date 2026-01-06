Bar „Le Constellation“ u kome je u novogodišnjoj noći u požaru stradalo 40 ljudi poslednji put je prošao kontrolu protivpožarne inspekcije 2019. godine

Švajcarski bar u kojem je 40 ljudi poginulo od posledica požara u novogodišnjoj noći poslednji put je bio predmet inspekcije za bezbednost 2019. godine, saopštio je gradonačelnik Kran-Montane Nikola Fero.

Fero je rekao novinarima da lokalne vlasti „nisu imale indikaciju da nije bilo provere“ bezbednosti svake godine, javlja Rojters.

Prema njegovim rečima, bar „Le Constellation“ poslednji put je prošao kontrolu protivpožarne inspekcije 2019. godine.

Zvučna izolacija od pene tada je smatrana prihvatljivim rešenjem, a protivpožarni alarm nije smatran potrebnim zbog veličine bara.

Plafon bara u kojem je izbio požar bio je prekriven zvučnom izolacijom od pene, koja se zapalila od prskalica tokom novogodišnje proslave.

„Nikada nije ni proveravana zvučna izolacija od pene. Naši bezbednosni inspektori nisu smatrali da je to potrebno“, rekao je Fero, dodajući da zakon ne obavezuje vlasti da proveravaju takve materijale.

Fero je dodao da su treba da utvrdi, međutim, da li je tu proveru trebalo obavljati.

Da li je bar bio prebukiran?

Vlasti su pokrenule istragu protiv dvoje ljudi koji su vodili taj bar zbog sumnje da su počinili ubistvo iz nehata.

U nedelju je policija saopštila da nema okolnosti na osnovu kojih bi bili u pritvoru, jer ne vide rizik od njihovog bekstva.

Fero je rekao da su vlasti zatvorile još jedan lokal koji je vodio taj par i da su prskalice koje su verovatno izazvale požar sada zabranjene u lokalima u Kran-Montatni.

U požaru je povređeno najmanje 116 osoba, a tako veliki broj žrtava otvara pitanje o prebukiranosti tog lokala.

Fero je rekao da je kapacitet bara bio 200 osoba, te da su izlazi za slučaj opasnosti osmišljeni za po sto osoba na dva nivoa.

Gradonačelnik nije mogao da odgovori da li je stepenični izlaz funkcionisao u tragičnoj noći, navodeći da će istraga to utvrditi.

