Sara Malali imenovana je za nadbiskupa Kenterberijskog, postavši prva žena u istoriji Anglikanske crkve na toj poziciji. Ona je poručila da će ovoj ulozi pristupiti „s mirom i poverenjem u Boga“.

Novi nadbiskup Kenterberijski, Sara Malali, izjavila je da njeno imenovanje predstavlja „ogromnu odgovornost“, ali da će toj ulozi pristupiti s mirom i poverenjem u Boga.

„Dok odgovaram na Hristov poziv na ovu novu službu, činim to u istom duhu služenja Bogu i drugima koji me je motivisao otkako sam prvi put ušla u veru kao tinejdžerka“, rekla je Malali, preneo je Rojters.

Istakla je da je kroz karijeru medicinske sestre i hrišćansku službu naučila da pažljivo sluša ljude i Božje podsticaje kako bi okupljala ljude i pružala im nadu i isceljenje.

Britanski premijer Kir Starmer podržao je imenovanje Malali za prvu ženu nadbiskupa Kenterberijskog.

„Anglikanska crkva je od dubokog značaja za ovu zemlju. Nadbiskup Kenterberijski igraće ključnu ulogu u našem nacionalnom životu. Želim joj svaki uspeh i radujem se zajedničkoj saradnji“, poručio je Starmer.

Kako navodi BBC, jedna od ranijih uloga Malali, pre imenovanja za nadbiskupa Kenterberijskog, bila je predsedavanje telom koje je odlučivalo o tome da li sveštenici Crkve Engleske mogu da blagosiljaju istopolne parove.

