Amazon više neće smeti da koristi poruke poput „Ne, ne želim besplatnu dostavu“, a moraće da uvede jednostavnu opciju za otkazivanje Prajma

Kompanija Amazon pristala je da plati američkoj Federalnoj trgovinskoj komisiji (FTC) najveću trgovinsku kaznu u istoriji od dve i po milijarde dolara, da bi okončala dvogodišnji spor zbog optužbi da je navela potrošače da se prijave za njihovu uslugu Prajm, a zatim im je otežala otkazivanje.

Kao deo sporazuma, Amazon će platiti kaznu od milijardu dolara i obezbediće još milijardu i po da bi se vratio novac za procenjenih 35 miliona kupaca koji su „oštećeni njihovim obmanjujućim praksama registracije na Prajm“, saopštila je FTC, prenosi CNN.

U saopštenju se navodi da je ovo najveća kazna ikada u slučaju koji uključuje kršenje pravila Federalne trgovinske komisije.

Nagodba je skopljena nekoliko dana nakon početka suđenja Amazonu, a tužba je podneta 2023. godine za vreme administracije Džozefa Bajdena.

Kao deo nagodbe, Amazon više neće smeti da koristi poruke poput „Ne, ne želim besplatnu dostavu“, a moraće da uvede jednostavnu opciju za otkazivanje Prajma.

Prajm, koji košta 14,99 dolara mesečno ili 139 dolara godišnje, je zaštitni znak ponude kompanije i generiše milijarde dolara. Usluga je prvobitno počela kao dodatak za brzu dostavu, a od tada se Prajm razvio u višestruku uslugu koja nudi strimovanje zabave, dostavu namirnica, pogodnosti za dostavu goriva i hrane, kao i specijalne ponude samo za pretplatnike.

Isplata od dve i po milijarde dolara predstavlja 5,6 odsto prihoda od Prajma prošle godine, koji su iznosili 44 milijarde dolara

Amazon ne otkriva koliko pretplatnika ima u SAD, ali analiza koju je sproveo Konsumer Intelidžens Riserč Partners procenjuje da ih je u martu ove godine imao 197 miliona.

Izvor: FoNet