Francuska

25.септембар 2025. B. B.

Nikola Sarkozi osuđen na pet godina zatvora

Sud je proglasio nekadašnjeg predsednika Francuske krivim za kriminalno udruživanje u zaveri od 2005. do 2007. godine zbog finansiranja njegove kampanje sredstvima iz Libije, a u zamenu za diplomatske usluge

Ujedinjene nacije

25.септембар 2025. I.M.

Tramp tvrdi da je meta trostruke sabotaže u UN

Donald Tramp je tokom Generalne skupštine UN prijavio kvarove na pokretnim stepenicama, teleprompteru i ozvučenju, nazvavši to „trostrukom sabotažom“. UN su najavile istragu

Svet: SAD i Velika Britanija

24.септембар 2025. Danica Ilić

Kad su vođe magarci

Kada su novinari američkom predsedniku postavili pitanje o Piteru Mendelsonu, “princu tame”, britanskom ambasadoru u SAD koji je povučen s funkcije nedugo pošto je na nju postavljen, Donalda Trampa je naprasno pogodila amnezija: kratko je odgovorio da ga se ne seća. Obojicu, međutim, povezuju bliske veze sa osuđenim seksualnim grabljivcem Džefrijem Epstinom