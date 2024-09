Američki predsednik Džo Bajden rekao je na sastanku sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u Beloj kući da „Rusija neće pobediti“.

„Ukrajina će pobediti i bićemo uz vas sve vreme“, rekao je Bajden ukrajinskom kolegi.

Zelenski je predstavio Bajdenu ono što je nazvao planom za pobedu protiv Rusije. On je ponovo zatražio da Sjedinjene Države ukinu ograničenja na upotrebu oružja dugog dometa na vojne ciljeve unutar Rusije.

Bajden je prethodno najavio više od osam milijardi dolara vojne pomoći Ukrajini, da bi toj zemlji pomogao da se bori protiv ruske invazije.

Pomoć obuhvata prvu isporuku precizno navođenih kliznih bombi dometa do 130 kilometara, raketne sisteme Patriot, kao i municiju vazduh-zemlja.

„Stavljamo do znanja da smo uz Ukrajinu sada i u budućnosti“, rekao je Bajden na sastanku sa Zelenskim, prenosi Glas Amerike (VOA).

Dodao je da će Sjedinjene Države nastaviti da pomažu Ukrajini da ojača poziciju na ratištu i da je naložio Pentagonu da rasporedi sav preostali novac za vojnu pomoć do kraja njegovog mandata u januaru.

Zelenski se zahvalio Bajdenu na podršci i poručio da je važno da se osigura budućnost Ukrajine u Evropskoj uniji i NATO-u.

Sjedinjene Države su prethodno najavile i da će u 2025. obučiti još 18 pilota za upotrebu borbenih aviona F-16.

„Sjedinjene Države su okupljale svet da podrži ukrajinski narod u odbrani slobode od ruske agresije, a glavni prioritet moje administracije je bio da pružim Ukrajini podršku koja joj je potrebna da pobedi“, naveo je Bajden u saopštenju.

Rusi ušli u „tvrđavu“ Ugledar

Dok traje poseta Zelenskog, ruske trupe ušle su u istočni deo grada Ugledara, isturene tvrđave ukrajinske odbrambene linije na jugu Donjecke oblasti, prenose ukrajinski mediji.

Tu informaciju je sa ukrajinske strane objavio oficir bataljona „Ajdar“ Stanislav Bunjatov, a danas ju je potvrdio vojnik „Aleks“ koji je objavio i mapu sa područjem prodora na jugoistoku ovog gradića. Ugledar je inače površinski mali grad, ali se skoro isključivo sastoji od višespratnica građenim za rudare, što ga čini izuzetno snažnom odbrambenom pozicijom, posebno zato što je okružen nepreglednom ravnicom.

Prema „Aleksovim“ rečima, Rusi su u Ugledar ušli rasturajući se u male grupe. Pošto nije izveden juriš punom snagom, ove grupice su uspele da prodru u grad.

„Tako da možemo zaključiti da je tu trenutno siva zona“, napisao je on, misleći na oblast između pozicija dve vosjke koju nijedna čvrsto ne kontroliše.

Video of how Uhledar, which is in the frontline zone, looks today.

🎥 UNIAN pic.twitter.com/CZVMS2kbDA

— Kharkiv Human Rights Protection Group (@khpg) April 24, 2023