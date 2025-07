Opozicija većim delom bojkotuje rad parlamenta na poziv studenata.

Uz određene zadrške, pozivu studenata odazvao se i Zeleno-levi front (ZLF). Poslanici ove stranke istakli su da će, „zbog toga što se ljudi na ulicama prebijaju i vrši represija“, bojkotovati narednu skupštinsku sednicu, ali da je za sve nakon toga potreban dogovor.

„Mi smo prihvatili poziv da se ne ide na sledeću sednicu, ali stvarno mislim da je neprimereno da se komunicira jednosmerno, na način koji je do sada bio. Zato pozivam da se započne dijalog, odnosno koordinacija delovanja“, kaže Radomir Lazović, poslanik ZLF-a, za Dojče vele.

Zajednički interesi

Oko načina na koji sa studentima treba sarađivati nije saglasna ni opozicija. Jedino postoji saglasnost oko neophodnosti komunikacije i otvorenog dijaloga.

„Imamo tri razloga zbog kojih je razgovor nužan. Prvi, svi smo napadnuti Vučićevom represijom, drugi je to što moramo da vidimo koji je najbolji način da se izborimo da uopšte dođe do izbora, a treći – šta je najefikasniji način da se ovaj kriminalni režim pobedi, kada do izbora dođe“, kaže Lazović.

„Nemam ništa protiv da se deluje na bilo koji način na koji se dogovorimo, ali je potrebno da otvorimo komunikaciju“, smatra on.

