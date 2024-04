Cene rekareativnog boravka u vrtićima nisu jedino što brine zaposlene u ovim ustanovama, već i to što novac koji roditelji uplate za brigu 24/7, zaposleni čekaju i po godinu dana

Aktuelna tema u predškolskim ustanovama Beograda je i predstojeći letnji rekreativni boravak predškolaca u nekom od odmarališta koja su za to namenjena. Cena reakreativne nastave je ono što posebno brine veliki broj roditelja, a zaposleni u vrtićima se osim na cene žale i na neisplaćene dnevnice za njihov rad tokom ovih rekreativnih boravaka, piše Mašina.

Kako za Mašinu kaže Vesna Janjić predsednica Samostalnog sindikata radnika predškolskog vaspitanja i obrazovanja Beograda, poslednjih godina deca iz beogradskih vrtića pretežno organizovano idu preko Centra dečjih letovališta i oporavilišta grada Beograda i preko agencije MAG. Boravak dece, primera radi, u RJ Rudnik na Rudniku, prošle i ove godine, iznosio je 26530,01 dinar.

„Ukoliko imate jedno dete u vrtiću, a drugo u osnovnoj školi, 73.435 dinara vam treba za sedam dana rekreativnog boravka… I dok ih opremite: kozmetika, lekovi, slatkiši… Ako ste slučajno, pomoćna kuvarica u vrtiću, a suprug vam je takođe zaposlen u vrtiću, recimo kao vozač, dakle, oboje na platama oko 50.000, vaša deca Rudnik i Orašac mogu samo da sanjaju“, oslikava Janjić poziciju zaposlenih u gradskim vrtićima koju dele i mnogi drugi radnici i radnice.

Međutim, to nije sve što muči vaspitačice koje vode decu na rekreativne nastave. One čekaju na isplate dnevnica za obavljeni posao i do godinu dana kako kaže sagovornica Mašine.

Mala naknada za prirodu posla

„Kao što se može videti iz priloženog računa, vaspitač po detetu ima dnevnice u visini 6174,00 dinara, za sedam dana. Međutim, realnost je drugačija. Od navedenog iznosa, kada se odbije PDV, dnevnica je 4000 dinara po detetu. Svi oni koji vode decu predškolskog uzrasta, apsolutno su svesni da je to mala nadoknada za prirodu posla koju vi obavljate 7/24h. Osnovni problem, ne leži samo u visini dnevnice, već i u činjenici da vaspitači, medicinske sestre na preventivno zdravstvenoj zaštiti svoje pošteno zarađene dnevnice čekaju i do godinu dana!“, pojašnjava Janjić za Mašinu.

Predsednica sindikata kaže da joj se radnice u vrtićima konstantno obraćaju ovim povodom te da su bezuspešno pokušali da organizuju sastanak sa Centrom dečijih letovališta i oporavilišta s obzirom da im je isti osnivač – grad Beograd.

„Na žalost, kako nismo u prilici da razgovaramo o visini dnevnica, kao ni o krajnje neprihvatljivoj dinamici isplate, tako da je naš Samostalni sindikat radnika predškolskog vaspitanja i obrazovanja Beograda, krenuo u skupljanje potpisa za Peticiju, kroz koju tražimo izmenu postojećeg stanja“, kaže Janjić.

Sramno i nedopistivo

Smeštajni kapaciteti CDL Beograda, trenutno raspolažu sa 1410 ležaja u okviru svojih radnih jedinica koje rade 365 dana u godini pa u skladu sa tim radnice predškolskih ustanova smatraju da nema razloga da njima ne budu isplaćene adekvatne dnevnice na vreme.

„Jasno je da se, preko poreza na dnevnice vaspitačica u budžet slivaju desetine miliona dinara, odmah po uplati roditelja, a naši zaposleni treba da na svoj novac čekaju po godinu dana. Apsolutno sramno i nedopustivo!“, zaključuje Janjić.