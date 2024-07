Tužilaštvo traži pritvor za osumnjičenog Ž. B. zbog sumnje da je „od neutvrđenog dana do 1. jula“ nabavio i osposobio sredstva kako bi počinio ubistvo i to policajca na službenoj dužnosti.

Osumnjičeni je na saslušanju negirao izvršenje krivičnog dela, a Tužilaštvo je predložilo da se osumnjičenom odredi pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Osmunjičenom se na teret stavljaju teško ubistvo i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Postoje osnovi sumnje da je Ž. B. 1. jula oko 14:40 sati došao do zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i neovlašćeno nosio sredstvo na bazi eksplozivnih materija, koje može izazvati povrede lica koja se nalaze u blizini.

Tužilaštvo je navelo da je u pitanju improvizovana naprava u vidu petarde, takozvani „topovski udar“ sa više šrafova u staklenoj teglici i dodaje da je Ž. B. nosio i samostrel sa sedam strelica, dva noža, šilo i nunčake.

On je preko lica imao vezanu maramu, a na rukama takozvane taktičke zaštitne rukavice sa posebnim ojačanjima, kao i dva ranca na leđima i jednu torbu u rukama.

On je došao do zgrade MUP, bez odobrenja prošao kroz zaustavnu rampu i krenuo ka objektu, gde su ga uočili policajci i naredili da se zaustavi, ali on to nije poslušao već se ubrzanim korakom udaljio ka Durmitorskoj ulici gde su ga policajci stigli, legitimisali i uhapsili.

Tužilaštvo je dodalo da će u toku istrage biti obavljeno dopunsko balističko veštačenje, psihijatrijsko veštačenje osumnjičenog, ispitivanje policijskih službenika i biće preduzete druge dokazne radnje neophodne za donošenje odluke.

