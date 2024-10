Republikanski kandidat za predsednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp izjavio je da ne bi podržao federalnu zabranu abortusa u SAD.

„Svi znaju da ne bih podržavao federalnu zabranu abortusa, ni pod kojim okolnostima, i da bih, u stvari, stavio veto, jer je na državama da odlučuju o volji svojih birača. Kao i Ronald Regan, potpuno podržavam tri izuzetka: za silovanje, incest i život majke. Ne podržavam radikalnu poziciju demokrata o pobačaju u kasnom terminu, kao na primer u sedmom, osmom ili devetom mesecu“, objavio je Tramp na društvenoj mreži Iks.

EVERYONE KNOWS I WOULD NOT SUPPORT A FEDERAL ABORTION BAN, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, AND WOULD, IN FACT, VETO IT, BECAUSE IT IS UP TO THE STATES TO DECIDE BASED ON THE WILL OF THEIR VOTERS (THE WILL OF THE PEOPLE!). LIKE RONALD REAGAN BEFORE ME, I FULLY SUPPORT THE THREE…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2024