Hezbolah se zakleo da će odgovoriti na izraelski napad u kojem je u gotovo simultanim eksplozijama pejdžera 17. septembra širom Libana ubijeno najmanje 12 ljudi, među kojima je i osmogodišnja devojčica, dok je povređeno oko 4000 osoba od kojih je više od 400 u kritičnom stanju.

Eksplozije pejdžera članova Hezbolaha razotkrile su ogromne propuste u bezbednosnom sistemu šiitske milicije pod okriljem Irana i demonstrirale moć izraelske obaveštajne službe, ocenjuje CNN.

Ranjivost Hezbolaha

Napad bez presedana ogroman je rizik za dalju eskalaciju tenzija na Bliskom istoku rasplamsanih napadom Hamasa na 7. oktobra prošle godine i brutalnim vojnim akcijama Izraela u Pojasu Gaze koje i dalje ne jenjavaju.

CNN navodi da ima saznanja da su eksplozije u Libanu rezultat zajedničke operacije izraelske obaveštajne službe Mosad i izraelske vojske (IDF).

Mosad se i inače ne izjašnjava javno, a IDF je saopštio da neće komentarisati eksplozije za koje su i Liban i Hezbolah okrivili Izrale, a Iran ih nazvao „izraelskim terorizmom“.

Pejdžeri napravljeni u Evropi

Pejdžere korišćene za napade na pripadnike Hezbolaha je napravio evropski distributer za tajvanskog proizvođača Gold Apollo, izjavio je predsednik te tajvanske kompanije Hsu Čing-Kuang.

Hsu je rekao da je distributer, koga nije imenovao, uspostavio vezu sa kompanijom Gold Apollo pre otprilike tri godine.

„U početku je evropska kompanija samo uvozila pejdžere i druge komunikacione proizvode Gold Apolla, a kasnije je ta kompanija izrazila želju da napravi sopstvene pejdžere i zatražila pravo da koristi brend tajvanske kompanije“, rekao je Hsu Čing-Kuang.

Gold Apollo, kaže, naišao na najmanje jednu anomaliju u poslovanju sa distributerom – radilo se o jednom čudnom bankovnom transferu.

Tajvan nema evidenciju o slanju pejdžera Gold Apollo u Liban ili na Bliski istok. Gold Apollo je isporučio oko 260.000 pejdžera sa Tajvana uglavnom za Sjedinjene Države i Australiju, rekao je neimenovani visoki tajvanski bezbednosni zvaničnik za CNN.

Izraelske službe su navodno uspele da montiraju eksploziv u seriji pejdžera nove generacije koje je Hezbolah naručenio od Gold Apolla, spekuliše „Njujork tajms“

Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije iz Libana koje prikazuju oštećene pejdžere Gold Apollo. Iako CNN nije mogao da geolocira te fotografije, dobio je potvrdu da su one objavljene 17. septembra, istog dana kada su se dogodile eksplozije. Najmanje jedan pejdžer koji je prikazan na fotogtrafijama je model Gold Apollo AR-924.

Pripadnici Hezbolaha odavno koriste pejdžere u strahu da iraelske službe mogu da prisluškuju i lociraju mobilne telefone.

Kako su pejdžeri eksplodirali?

Izraelski operativci su verovatno presreli pejdžere negde u lancu snabdevanja pre nego što ih je Hezbolah dobio i napunili ih eksplozivom, rekla je zamenica direktora Međunarodnog bezbednosnog programa u Centru za strateške i međunarodne studije u Vašingtonu Emili Harding, piše „Vašington post“.

„Video snimci o napadu objavljeni na društvenim mrežama sugerišu da su eksplozivne naprave integrisane u pejdžere“, objavio je na mreži Iks N.R. Džensen-Džons, direktor kompanije za istraživanje oružja Armament Research Services.

„Ovo je možda najopsežniji napad na lanac snabdevanja u istoriji“, rekao je Dmitrij Alperovič, predsednik Silverado Policy Accelerator, istraživačkog centra za nacionalnu bezbednost.

Da li je Izrael mogao da izvrši takav napad?

Sajber sposobnosti Izraela su dobro poznate. Jedinica 8200 IDF-a, sastavljena od hiljada vojnika, razvija tehnologiju za prikupljanje obaveštajnih podataka i praćenje vojnih ciljeva. Veterani te jedinice često nastavljaju da rade u istaknutim kompanijama za sajber bezbednost ili osnivaju sopstvene start-apove. Izrael je koristio podatke mobilnih telefona za praćenje kretanja ljudi u Gazi tokom rata.

Izraelske vojne i špijunske agencije decenijama su izdaleka ubijale neprijatelje Izraela. Tehnologija je igrala glavnu ulogu u nekim napadima.

Based off the markings in the below and other images, I wonder if some of these Hezbollah pagers that exploded were Apollo Gold „AR-924“ Rugged Pagers? https://t.co/G0lnuS2TyH https://t.co/LLHyFXpocv pic.twitter.com/LKTB7HN14l

— Jake Godin (@JakeGodin) September 17, 2024