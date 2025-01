Guverner Kalifornije Gevin Njusom proglasio je vanredno stanje u okruzima Los Anđeles i Ventura, zbog šumskog požara koji je zahvatio prigradsko naselje Pacifik Palisads, zbog koga je naređena i evakuacija oko 30.000 ljudi.

Njusom je objavio i da je Kalifornija obezbedila grant za pomoć u upravljanju požarom od Federalne agencije za upravljanje vanrednim situacijama (FEMA) kako bi se osigurala dostupnost vitalnih resursa za suzbijanje požara u Pacifik Palisadsu, objavljeno je na zvaničnoj internet stranci guvernera.

Američki predsednik Džozef Bajden rekao je da će Bela kuća učiniti sve što može kako bi podržala napore lokalnih vlasti u Los Anđelese u odgovoru na ovu situaciju.

Literally praying for this man & his dog trapped in the LA Fires right now. 🙏 pic.twitter.com/dsqvaeyrBt

Izgorelo je najmanje 510 hektara područja Pacifik Palisejds, između Santa Monike i Malibua, rekli su zvaničnici nakon što su već upozorili na ekstremnu opasnost od požara zbog snažnih vetrova koji su stigli nakon dugotrajne suše.

Svedoci su izvestili o velikom broju kuća u plamenu, koji je gotovo spalio njihove automobile kad su bežali s brda kanjona Topanga dok se vatra širila do Tihog okeana.

Vatrogasci ne mogu da koriste vazdušne snage zbog jakog vetra, poručila je portparolka grada.

Vatrogasne ekipe bore se s požarom Iton severno od Pasadene, koji je narastao na 400 hektara, ali su zbog ekstremnih vetrova prisiljeni da prizemlje avione, izjavila je portparolka grada Lisa Derderijan.

