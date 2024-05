Ovogodišnja Evrovizija ostaće upamćena po mnogo čemu. Pre svega – politici. Kontroverze u vezi sa učešćem Izraela, diskvalifikacija Holandije, protesti u znak podrške Palestincima u Malmeu. U senci politike, možda ispod radara prođe činjenica da će ova Evrovizija biti zapamćena i po tome što je na njoj prvi put pobedila nebinarna osoba.

Ovaj izraz je mnogima stran. Šta zapravo znači biti nebinarna osoba i da li se radi o novom konceptu?

Nebinarnost naspram cisrodnosti i transrodnosti

Da bi se razumeo koncept nebinarnosti, prvo treba napraviti razliku između cisrodnih i transrodnih osoba. Kako bi se ova razlika napravila, treba se vratiti korak unazad i objasniti diferencijaciju između pola i roda.

Pol predstavlja biološko određenje muškosti ili ženskosti. Čine ga nasledni materijali: za žene XX hromozom, za muškarce XY hromozom, polne žlezde koje luče muške ili ženske polne hormone i sekundarne polne karakteristike koje se razvijaju pod uticajem tih hormona.

Rod je unutrašnji doživljaj osobe da je muškarac ili žena i predstavlja deo identiteta osobe. On se, između ostalog, odnosi na norme, vrednosti, hobije, ponašanja, imena, boje, odeću, obuću, igračke, šminku i sportove. Psiholozi smatraju da se rodni identitet najčešće formira od treće do pete godine života.

Kod većine ljudi, rod i pol se podudaraju. Takvi ljudi nazivaju se cisrodnim osobama. Postoji, ipak, manji deo populacije kod kojih se javlja neusaglašenost između biološkog pola i rodnog identiteta. Takve osobe su transrodne, odnosno one se ne identifikuju sa polom sa kojim su fizički rođene.

Na kraju, osobe koje nisu ni cisrodne ni transrodne nazivaju se nebinarnim osobama. Na ovogodišnjem Eurosongu učestvovala su dva takva predstavnika – pobednik takmičenja Nemo i predstavnik Irske Bambie Thug.

„Oni“ ili „one“

Nebinarne osobe smatraju da je koncept da na svetu postoje samo dve rodne opcije nametnut, te da je rodni identitet zapravo lično i unutrašnje iskustvo i percepcija sebe. Nebinarna osoba je neko ko se ne identifikuje isključivo kao muškarac ili žena, već se oseća kao mešavina polova ili kao da uopšte nema rod.

U srpskom jeziku tipično je da se za osobu muškog pola kaže „on“, a za ženskog „ona“. Na engleskom jeziku se nebinarne osobe, pak, najčešće oslovljavaju sa „they“. Ovo je na srpski jezik teško prevodivo, jer se zamenica „they“ prevodi kao „oni“ ili „one“. Zbog toga je u engleskom jeziku dosta lakše koristiti rodno neutralno izražavanje.

Zbog toga ljudi u srpskom jeziku za nebinarne osobe često koriste izraz „ono“. Ipak, aktivisti iz organizacije „Da se zna“ smatraju da to nije dobro rešenje.

„Srednji rod koristi se za predmete, decu i mladunce, pa većina nebinarnih osoba oseća da ih srednji rod dehumanizuje i infantilizuje. Takođe, „ono“ se često upotrebljava kao uvreda za rodno-nekonformirajuće osobe”, navodi se u saopštenju.

Iz ove organizacije dodaju da je za sada najbolje oslovljavati nebinarne osobe naizmenično u muškom I ženskom rodu, ali da to nije definitivno rešenje.

Zastava nebinarnih osoba

Nebinarne osobe imaju svoju zastavu. Ona je nastala 2014. godine, ima četiri pruge i svaka od njih predstavlja različiti deo identiteta. Žuta je za one čiji rod postoji izvan binarne podele na muško i žensko, bela je za one koji imaju mnoge ili sve rodove, ljubičasta odaje poštu onima koji predstavljaju jedinstvenost i fluidnost nebinarnih osoba, dok crna boja obeležava one koji nemaju rod.

Postoji dosta rodnih identiteta koje pokriva termin nebinarnosti. Među njima su birodnost, panrodnost, demirodnost, rodna fluidnost, arodnost i drugi.

Kulture koje prepoznaju više od dva roda: Indijska hidžra

Iako se smatra da je izraz „nebinarna osoba“ relativno novijeg datuma, tokom istorije su mnoge kulture priznavale i druge rodne identitete pored muškog i ženskog. Nebinarni ljudi su često zauzimali jedinstvene pozicije u svojim društvima, služeći kao sveštenici, umetnici i ceremonijalne vođe.

Na primer, Hindu društvo karakteriše rodna hidžra, najčešći nebinarni identitet koji se danas prepoznaje u Indiji. Hidžre se nalaze u hinduističkim verskim tekstovima i kroz istoriju Južne Azije. Mnoge hidžre su rođene sa muškim polnim karakteristikama, mada hidžra zajednica takođe uključuje interpolne ljude.

Njihova jedinstvena kultura leži u osnovi identiteta hidžre: hidžre često napuštaju svoj dom da bi se pridružile duhovnim grupama i preuzimaju versku ulogu u hinduističkoj kulturi, slaveći rituale poput venčanja i rođenja. Mnogi veruju da hidžre imaju moć da blagosiljaju ili proklinju druge. Poslednjih vekova, podstaknuta britanskim kolonijaliznom, podigla se stigma protiv hidžri. Zapravo, britanski zakon iz 1871. kategorisao je sve hidžre kao zločince.

Indonezija: tri nebinarna roda

Poznata je i etnička grupa Bugis u Indoneziji, koja prepoznaje tri nebinarna roda – kalalaj, kalabaj i bisu.

Kalalaj se odnosi na ljude koji imaju ženske seksualne karakteristike, ali su prisutni na tradicionalno muški način, često šišaju kosu i oblače se po muškoj modi. Oni takođe zauzimaju društveni položaj sličan muškom, prevazilazeći neka ograničenja koja se postavljaju ženama.

Kalabaj su ljudi koji imaju muške polne karakteristike, ali zauzimaju ulogu poput one koju tradicionalno zauzimaju žene. Ipak, kalabajci se ne identifikuju kao žene, odbacuju ograničenja koja žene doživljavaju i ne menjaju njihove seksualne karakteristike. Ove osobe često nadgledaju venčanja i upravljaju svakim aspektom ceremonija.

I Bisu, rod koji oličava totalitet muškosti i ženstvenosti. Ljudi iz Bugisa veruju da bisu nadmašuje druge rodove i da imaju duhovnu ulogu. Ljudi Bisu često nose cveće i svete bodeže kako bi simbolizovali svoj ekspanzivni identitet. Oni obavljaju duhovne obrede i smatra se da premošćuju svetovno i božansko.

Meksiko: muhe

Muhe čine zajednicu ljudi u Meksiku koji obično imaju muške polne karakteristike, ali prihvataju ženski identitet. Reč „muhe“ ima sličnost sa španskom reči za „ženu“, odnosno „mujer“ (izgovara se kao „muher“).

Muhe često preuzimaju uloge u domaćinstvu koje obično pripadaju ženama, kao što su šivenje, kuvanje i briga o porodici. Ovaj identitet je ugrađen u kulturu domorodačkog naroda Zapotek, koji živi uglavnom u južnomeksičkoj državi Oaksaka. Iako kultura Zapoteka poštuje muhe ljude, oni i dalje trpe određena ograničenja. Obično im je zabranjeno da žive sa svojim intimnim partnerima ili da napuštaju svoje porodične domove.

Madagaskar: sekrata

Na Madagaskaru autohtoni narod Sakalava prepoznaje rod sekrata. Ljudi sekrata imaju muške polne karakteristike, ali nakon što su u detinjstvu pokazivali ponašanje koje se smatralo ženstvenim, porodice ih odgajaju kao devojčice. Sekrata usvaja ženstveni izgled u oblikovanju kose i nošenju nakita. Kao odrasli, oni naseljavaju jedinstvenu nišu: ne zauzimaju tradicionalno muške uloge, poput vojnika, već umesto toga, preuzimaju druge odgovornosti, poput nastupa na ceremonijama.

Sekrate su široko prihvaćene u društvu Sakalava. Na njih se gleda kao na svete i kao zaštićene natprirodnim moćima.