Nevladine organizacije iz srpske zajednice na Kosovu, Nova društvena inicijativa, InTER i NVO Aktiv, tvrde da su na meti progona zvanične Prištine jer su u Briselu opisali kako živi srpska zajednica pod vlašću Aljbina Kurtija.

Proteklih dana su kritike i klevete na njihov račun uputili zamenik premijera Besnika Bisljimi, zamenika ministra za lokalnu upravu i administraciju Arber Vokri i Kurtijeva stranke Samoopredeljenje.

Tri organizacije su izdale saopštenje i navele da podržavaju dijalog Beograda i Prištine koji se vodi pod pokroviteljstvom Evropske unije, što je između ostalog bio razlog posete Briselu.

„Tokom posete Briselu izneli smo rezultate analiza i stavove koje skoro svakodnevno iznosimo u javnosti, a tiču se zabrinjavajuće situacije u kojoj se nalazi srpska zajednica na Kosovu. Toga su svesni i predstavnici Evropske unije i zemalja članica, što smo imali prilike da čujemo u Briselu“, navodi se u saopštenju.

Jovana Radosavljević iz Nove društvene inicijative za „Vreme“ kaže da je grupa Srba sa Kosova otišla u Brisel na poziv izvestiteljke za Kosovo Viole fon Kramon koja je organizovala i panel u Evropskom parlamentu gde je trebalo da govore o položaju kosovskih Srba.

„Tu se, iako nepozvana, pojavila još jedna delegacija predvođena zamenikom ministra lokalne samouprave gospodinom Arberom Vokrijem iz Samoopredeljanja u pratnji zamenika ministra za zajednice i povratak Radojice Radomirovića i zamenice gradonačelnika Severne Mitrovice Katarine Ađačić“, ukazuje naša sagovornica.

Objašnjava da ni Radomirović ni Ađačić nisu govorili tokom tog događaja jer nisu imali obezbeđen ni prevod, već je u njihovo ime govorio Vokri.

Optužbe i laži

Radosavljević kaže da su kao civilno društvo u poslednje vreme u javnom prostoru pokušavali da ukažu na probleme i posledice jednostranih odluka Prištine koje izlaze iz okvira dijaloga.

Kako kaže, nema ni traga dobre volje u odlukama o ukidanju dinara, stalnom prisustvu specijalnih kosovskih jedinica na severu Kosova, nelegalnom oduzimanju zemlje za izgradnju policijskih baza.

„Sve je dovelo do toga da su oni osetili potrebu da sabotiraju taj događaj u Briselu i stave do znanja da mi nismo kao što je i gospodin Vokri rekao ‘pravi predstavnici Srba’ nego da su to ti ljudi koji su sa njim“, ukazuje Radosavljević.

Kaže da su oni kasnije na Fejsbuku, ali i u medijima na albanskom na Kosovu nazivani „Vučićevim milionerskim propagandistima“, ljudima koji ne žive na Kosovu već u Beogradu, koji uzimaju novac iz fondova na Kosovu kako bi pozivali na nasilje.

U saopštenju su organizacije su navele da su ove optužbe gnusne laži koje treba da ih zaplaše, izlože linču i onemogući dalju saradnju sa partnerima iz različitih etničkih zajednica na Kosovu.

„Targetiranjem predstavnika civilnog društva, pojedini zvaničnici u Vladi Kosova pokazuju svoju averziju prema konstruktivnoj kritici i nespremnost da se uključe u dijalog“, piše u saopštenju.

Takođe, pozvali su i premijera Aljbina Kurtija da se javno ogradi od napada koje im upućuju Bisljimi i Vokri.

Cilj da Srbi ne budu politički faktor

Radosavljević za „Vreme“ dodaje da oni nisu jedine mete već su to svi koji kritikuju vlast u Prištini.

„Mislim da oni na taj način žele da stvore okolnosti gde nema prostora za bilo kakvu diskusiju, kritiku u njihovom pravcu“, kaže naša sagovornica. Ona veruje da je ideja da Srbi jednostavno odu sa Kosova ili da se povuku iz javnog života i ne budu nikakav politički faktor.