Putnici na letu iz Barselone do Beograda prvi su među onima koji su direktno oštećeni zbog američkih sankcija Naftnoj industriji Srbije. Poremećaja u satnici i dužini letova, sigurno će biti zbog toga, kažu stručnjaci

Umesto nekoliko sati lagodnog leta od Barselone do Beograda u utorak (21. januara), putnici mađarskog lou kosta „Viz er“ su do glavnog grada Srbije putovali ceo dan, a deo puta proveli – i klackajući se u autobusu iz Temišvara.

„Dogodilo se da je korporacija ‘Viz er’, a ne mađarska država, odlučila da poštuje sankcije Amerike prema NIS-u“, objašnjava za „Vreme“ Petar Vojinović, glavni i odgovorni urednik „Tango siksa“, sajta o avijaciji. „Zato više ne mogu da toče kerozin na Beogradskom aerodromu koji jedino ima NIS-ovo gorivo.“

Za putnike na letu iz Barselone do Beograda to je značilo prinudno sletanje u Temišvar, a zatim autobuski prevoz do Beograda.

Kompanija je putnike ostavila u Temišvaru, prema nezvaničnim informacijama, da bi sa što više goriva odatle letela za Beograd.

Wizzair je danas OSTAVIO PUTNIKE iz Barselone u Temišvaru i vratio ih AUTOBUSOM a avion se prazan vratio za BEG. Ovo su uradili da bi avion sa što više goriva sleteo na BEG jer više ne kupuju gorivo kod NIS-a. Nikada ovo nisam rekao, ali kaznite ih ljudi. Neka maltretiraju kevu… pic.twitter.com/xcUOtLZgHj

Na pitanja „Vremena“ da prokomentarišu stop stanicu u Temišvaru na ovom letu, kao i uvođenje sankcija NIS-u, nisu odgovorili iz „Viz era“, ali je mađarska kompanija za „Tango siks“ odgovorila da „navedene sankcije protiv dobavljača goriva ne utiču na raspored letova avio-kompanije“, kao i da „sankcije spadaju u domen pravnih stvari i avio-kompanija neće dalje komentarisati ovu temu“.

Iako sa Beogradskog aerodroma za „Vreme“ kažu da ova promena „nema značajnog uticaja na odvijanje avio-saobraćaja“, stručnjaci očekuju da će biti problema u satnicama i kašnjenja letova.

Ko sve toči na Beogradskom aerodromu

NIS je jedina kompanija u Srbiji koja prerađuje i isporučuje avio-gorivo za putničke avione u zemlji.

Snadbevanje avio-gorivom u Srbiji funkcioniše tako što nafta stiže do rafinerije NIS-a u Pančevu i tu se prerađuje.

NIS drži i monopol na distribuciju ovog goriva na Beogradski aerodrom, a njihove su i cisterne kojima gorivo stiže.

Da li će poskupeti letovi

„Viz er“ će sada, umesto u Beogradu, po gorivo morati da ide u Temišvar ili Budimpeštu, što značajno može da im oteža poslovanje.

„Kompaniji će ovo svakako poskupeti i operativno znatno komplikovati dnevne operacije“, kaže Vojinović. „Možemo da očekujemo i poremećaje u redu letenja, a da li će poskupeti karte, to ne možemo da znamo, ali ne očekujem baš drastične promene.“

Tako će na većini letova do ili iz Beograda postojati obavezna stop stanica, pa to može ozbiljno da produži vreme leta i izazove broja kašnjenja.

„Iako mnogi to nisu očekivali, hronološki je aviosaobraćaj prvi na udaru sankcija NIS-u, verujem da će se država pozabaviti prvo ovim problemom“, dodaje Vojinović.