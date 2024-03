Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić razgovarao je u Moskvi sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejem Lavrovom o unapređenju bilateralnih odnosa.

U saopštenju Ministarstva ocenjuje se da odnose dve zemlje karakterišu tradicionalno prijateljstvo, kulturna i duhovna i istorijska bliskost dva naroda utemeljena na uzajamnom poverenju i uvažavanju.

Dačić je izrazio zahvalnost na principijelnom stavu Rusije po pitanju očuvanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije i informisao sagovornika o situaciji na Kosovu, dodaje se u saopštenju.

Fudbaleri se obrukali – „poker“ na stadionu u Moskvi

Pored ministra spoljnih poslova Srbije koji je gostovao u Moskvi, i Fudbalska reprezentacija Rusije ugostila je naše „Orlove“ – i pobedila u prijateljskom meču sa 4:0.

Inače, Srbija je prva evropska reprezentacija koja je gostovala u ovoj zemlji od početka rata u Ukrajini.

Rusi su mogli i ubedljivije da slave, u finišu meča imali su stativu i prečku, kao i jedan poništen gol zbog ofsajda, ali je i Srbija propustila nekoliko prilika za pogodak.

Utakmici je prethodio minut ćutanja za preminulog ruskog sportskog novinara i sportskog komentatora Vasilija Utkina, da bi nakon izvođenja himni, početni udarac izveo naš glumac Miloš Biković.

„Nemamo potrebno znanje o korišćenju nuklearne energije“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se umesto za posetu Rusiji odlučio za Brisel i na Samitu o nuklearnoj energiji istakao da je taj skup veoma važan i za Srbiju i ceo evropski kontinent. Ocenio je da nam je „svima potrebno više energije kako bismo mogli da ostvarimo veće stope rasta i da realizujemo velike planove u budućnosti“.

„Nakon raspada bivše Jugoslavije nismo imali iskustva sa nuklearnom energijom, ali verujem da je ovaj samit od istinske važnosti za budućnost moje zemlje, kao i za budućnost celog evropskog kontinenta“, rekao je Vučić.

On je istakao da je taj samit važniji od mnogih drugih foruma i sastanaka na kojima su evropski lideri.

„Zašto verujem da je ovo veoma važan samit? Zato što smo svi spremni da diskutujemo o velikim planovima, velikim stvarima u budućnosti i koje su dobre za budućnost, ali ne znamo kako da ih sprovedemo. Kao prvo, rekli smo sebi da moramo barem da udvostručimo proizvodnju naoružanja i prateće opreme. Zatim moramo da poboljšamo naš rast, jer su na evropskom kontinentu stope rasta tako male“, rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je poručio da treba videti kako da se dođe do većeg broja malih modularnih reaktora za upotrebu nuklearne energije. Kako je rekao, na tom putu imamo tri problema.

„Prvi problem jeste da, barem u mojoj zemlji, nemamo potrebno znanje o korišćenju nuklearne energije i ne znamo kako ćemo obezbediti to znanje i te ljude. Druga stvar jeste kako ćemo finansirati sve ove projekte. I mogu vam reći unapred da smo mi zaista zainteresovani da dobijemo bar četiri mala modularna reaktora koji će zameniti 1200 megavati. Ne znamo kako ćemo to uraditi, kako ćemo to finansirati zato što je to oko 7,5 do osam milijardi evra“, naveo je Vučić.

Odnose sa Rusijom, prem izveštaju reportera, nije komentarisao.