U izraelskom vazdušnom napadu su, prema navodima palestinskog ogranka Crvenog polumeseca, pogođeni šatori sa izbeglicama kod Rafe. Na platformi Iks je objavljeno da je u jučerašnjem bombardovanju severoistočno od grada Rafe bilo mnogo „mučenika i povređenih“.

Palestine Red Crescent ambulance teams transported several martyrs and wounded individuals as a result of the occupation’s targeting of displaced persons’ tents in the Tel al-Sultan area, northwest of #Rafah.

📷Filmed by PRCS volunteer: Mohammed Saqer#IHL pic.twitter.com/cJf0SNt4QZ

— PRCS (@PalestineRCS) May 26, 2024