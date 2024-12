Posle informacije da prema novom redu vožnje Srbijavoza vozovi Soko, odnosno intersiti polasci na relaciji Beograd-Novi Sad i obratno, više neće biti na sat vremena nego na dva sata, što je potvrdio upravo i sam red vožnje, Srbijavoz naknadno je korigovao polaske pa je u red vožnje ipak vraćeno saobraćanje Sokola na svakih sat vremena, piše eKapija.

Ta izmena je, kako navodi eKapija, stupila na snagu odmah, odnosno danas.

„Soko vozovi će kao i u prethodnom redu vožnje saobraćati sa polascima na svakih sat vremena, od 5 časova do 22.43 sata“, navedeno je u saopštenju ove kompanije.

Ono što je i dalje nepoznato kada će biti uspostavljen saobraćaj na novoj pruzi od Novog Sada do Subotice, odnosno kada će njome krenuti ovi najbrži vozovi.

Poslednjih dana se na pojedinim stanicama na brzoj pruzi mogu čuti najave o dolasku vozova iz Subotice, ali koji su privremeno skraćeni do i od Petrovaradina. Zvanične vesti o redovnom saobraćaju do i od Subotice do sada ipak nema.

