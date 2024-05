Grad Fudžikavagučiko u Japanu planira da postavi barijeru koja će blokirati pogled na planinu Fudži, kako bi se zaustavili turisti koji žele da snimaju i fotografišu, naveli su lokalni mediji u Japanu.

Japan je predstavio nove planove za suzbijanje problema sa lošim ponašanjem posetilaca i prekomernim turizmom, uključujući zabranu turistima da posećuju i prolaze određenim ulicama u popularnoj četvrti gejši u Kjotu. Planiraju i da ograniče broj planinara koji mogu da se popnu na planinu Fudži, najviši vrh u zemlji.

Posle pandemije kovida na hiljade stranih turista vratile su se u Zemlju izlazećeg sunca. Više od 25 miliona ljudi posetilo je Japan tokom 2023. godine, a već 5,5 miliona ljudi je posetilo zemlju izlazećeg Sunca u prva tri meseca 2024. godine, što je za sedam odsto više od brojke za isti period 2019.godine.

Grad Fudžikavagučiko doneo je odluku da se podigne ograda koja će biti visoka 2,5 metara i duga 20 metara, na lokaciji sa koje turisti fotografišu planinu Fudži.

This video from Kyoto is doing the rounds and perfectly demonstrates why tourists are being banned from some areas. It’s funny that behavior that causes ire in Japan would also likely be problematic where most of these tourists come from. Watch ↓. 🇯🇵 👘 pic.twitter.com/FjqkuVPbj2

— Cole Cameron (@colecameron) May 24, 2024