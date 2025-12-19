Japanski konglomerat Soni sada poseduje 80 odsto kompanije „Pinats Holdings“, pa tako i Snupija i Čarlija Brauna

Soni je preuzeo kontrolu nad franšizom Čarlsa Šulca „Pinats“ (Peanuts), koja uključuje Snupija i Čarlija Brauna, u poslu vrednom 340 miliona funti.

Japanski konglomerat je kupio 41 odsto kompanije „Pinats Holdings“, koja poseduje intelektualnu svojinu koju je Šulc stvorio, od kanadske kompanije za dečju zabavu „VajldBrejn“, piše Gardijan.

Tim sporazumom ukupan udeo kompanije „Soni“, u kompaniji „Pinats“ povećavan je na 80 odsto, a porodica Šulc poseduje preostalih 20 odsto.

„Pinats“, koji se prvi put pojavio kao strip u sedam novina 1950. godine i objavljivao se svakodnevno do smrti karikaturiste 2000. godine, postao je globalna franšiza koja obuhvata TV, igračke, filmove i atrakcije u tematskim parkovima.

U oktobru je Epl TV najavio produženje svog ugovora kao ekskluzivne striming platforme za „Pinats“ do 2030. godine, što uključuje produkciju novog animiranog filma sa Snupijem i Čarlijem Braunom.

Soni, čije carstvo obuhvata film, televiziju, muziku, igre i elektroniku, poslednjih godina je jačao svoj prodor u industriju zabave.

„Sa ovim dodatnim vlasničkim udelom, oduševljeni smo što možemo dalje da podignemo vrednost brenda „Pinats“ oslanjajući se na široku globalnu mrežu i kolektivno iskustvo Soni grupe“, rekao je Šunsuke Muramacu, glavni izvršni direktor Soni Mjuzik Entertejnmenta.

