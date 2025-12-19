Košarka

19.decembar 2025. N. M.

Nikola Jokić bolji od Karima Abdula Džabara

Srpski košarkaš i jedan od najboljih košarkaša sveta sinoć je u pobedi svog tipa uspeo da obori rekord legendarnog Karima Abdula Džabara po broju asistencija u karijeri za igrače na poziciji centra