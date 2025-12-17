Na Zanzibaru, gde skoro polovina domaćinstava nema pristup struji, noći su obeležene dimom petrolejskih lampi. Program „Solarne mame” pokazuje da rešenje ne mora doći iz velikih sistema – već iz ruku lokalnih žena koje, uz znanje i solarnu energiju, menjaju svakodnevni život svojih zajednica

Širom Zanzibara, mrak znači dim i čađ – dim i čađ koje oslobađaju petrolejske lampe. Uprkos štetnim uticajima na zdravlje, one su mnogima neophodne kako bi i tokom večeri domaćinstvo nastavilo da funkcioniše, a deca da uče, piše Klima 101.

Razlog je jednostavan: skoro polovina od oko 380 hiljada domaćinstava na Zanzibaru nije priključena na elektromrežu.

Ipak, ovaj izazov može da se prenebregne na mnogo čistiji i zdraviji način – pomoću solara i baterija. A upravo to je cilj programa „Solarne mame” koji sprovodi neprofitna organizacija Barefoot College International (BCI).

U ovom tanzanijskom arhipelagu na istoku Afrike, oni su do sada obučili desetine žena kako da instaliraju solarne panele i sijalice.

U programu učestvuju sredovečne žene, sa malo ili potpuno bez formalnog obrazovanja koje potiču iz sela bez struje. One obično imaju najjače veze sa svojom zajednicom, a istovremeno često nisu opterećene stalnom brigom o deci.

Međutim, kroz program „Solarne mame”, na drugačiji način doprinose njihovom blagostanju.

Obuka za solarne tehničarke traje šest meseci. Nakon ovog perioda, žene se vraćaju u svoje zajednice, donoseći najmanje 50 kompleta kućnih solarnih panela, baterija i sijalica, kao i znanje, veštine i alat potrebne da ih instaliraju i redovno servisiraju.

Na ovaj način, već su osvetlile preko 1.800 domova, prenosi Euronews, ali su i dobile poslove.

Kamp „Solarnih mama” na Zanzibaru postoji deset godina unazad i jedan je od malobrojnih sličnih programa u Africi, uključujući „Solarne sestre”.

Ali organizacija BCI korene zapravo vuče iz Azije… Još devedesetih godina prošlog veka počeli su da obučavaju za solar žene u Indiji, a početkom dvehiljaditih program je globalizovan.

Prema navodima BCl, njihove inženjerke za solarne sisteme donose svetlo u 98 zemalja širom sveta. Među njima je i Senegal, siromašna zemlja na zapadu Afrike.

Pionirski projekat: Solarna energija za porodilište u Senegalu

U regionu Kedugu, u toku je prvi projekat „solarnog elektrifikovanja” porodilišta. Ovo će direktno zaštititi živote majki i novorođenčadi tokom noćnih porođaja koji su posebno opasni.

Preko 500 žena noću će se porađati uz bezbedno osvetljenje, kao i čistu vodu. Ovo porodilište trenutno uopšte nema struju, dok se voda doprema ručno iz obližnjeg bunara.

Pored panela koji će eliminisati potrebu za lampama na petrolej, ustanova dobija i solarnu pumpu kako bi se obezbedile dovoljne količine vode.

BCI je nedavno pokrenuo kampanju za prikupljanje donacija za drugi projekat „solarnog elektrifikovanja” porodilišta u Senegalu.

Žene prolaze i druge obuke, od krojenja preko pčelarstva do preduzetništva

Uz svoj vodeći kurs o solarnoj energiji, organizacija Barefoot College International (BCI) nudi i programe za žene u oblasti krojenja, pčelarstva, održive poljoprivrede i preduzetništva.

Svaka žena koja završi program obučena je i u opštem poznavanju zdravlja koje bi trebalo da prenese u svoja sela.

„Solarne mame” su katalizatori zdravlja i na drugi način, time što zamenjuju štetne izvore svetlosti poput petroleja.

Ali projekti BCI suočavaju se i sa preprekama, pre svega u pogledu finansiranja, kao i prihvaćenosti.

Glavni donatori, poput Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i evropskih zemalja, smanjuju stranu pomoć, pa se projekti bore sa velikom konkurencijom za preostali novac. Nailazi se i na otpor unutar samih zajednica, gde se teško prihvataju žene-tehničari u radikalno novim rodnim ulogama.

Uprkos izazovima, priča o solarnim mamama jasan je pokazatelj da žene, opremljene znanjem, mogu pokrenuti suštinsku energetsku tranziciju na lokalnom nivou. Transformišući ruralne oblasti širom sveta u centre čiste energije i zdravlja, program BCI pokazuje put ka održivijoj i pravednijoj budućnosti.

