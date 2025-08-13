Posledice studentskih protesta biće dugoročne jer je stvoren osećaj da se nešto zaista može promeniti, kaže za „Vreme“ muzičarka Sajsi MC

Ivana Rašić, poznata kao Sajsi MC, jedna je od najoriginalnijih muzičarki u zemlji. Otvoreno podržava studentske proteste i spremna je na posledice toga.

U razgovoru za novi broj „Vremena“ (na kioscima od četvrtka, 14. avgusta), Sajsi priča o tome zašto ni muzika nije van društva i koliki su dometi pobune.

„Studentski protesti su potresli celo društvo — pomerili su granice, promenili energiju, podigli standard hrabrosti“, kaže ona. „To je svačija borba.“

Buđenje uspavanih

Kako kaže Sajsi MC, probudili su se i ljudi koji se nisu ranije bavili društvenim pitanjima. Na ulicama su oni koji nikad ranije nisu bili. „Glasni su, postavljaju pitanja, razgovaraju međusobno i reaguju na ono što se dešava.“

„Takvi događaji menjaju atmosferu u društvu, pomeraju granice i utiču na to kako ljudi vide sebe u odnosu na druge i u odnosu na državu. Mislim da će posledice biti dugoročne jer je izmenjena svest društva i stvoren je osećaj da se nešto zaista može promeniti“, dodaje ona.

Što se tiče kolega muzičara i drugih poznatih, veruje da je javni istup odluka koju svako mora da donese za sebe. I da nikoga ne treba pritiskati ili prozivati jer ćuti.

Ali, kako god okreneš, ne stvaraš umetnost na Marsu. „Stvaraš ovde, u ovom društvu, u ovom trenutku, u ovom političkom sistemu. Čak i kad pišeš o utopiji, to je politički stav – to je tvoje negiranje stvarnog, surovog sveta koji ti je teško da obradiš, pa ga procesuiraš kroz naglašavanje lepih stvari. Dakle, i ako misliš da si izvan – nisi.“

