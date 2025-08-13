Ivana Rašić, poznata kao Sajsi MC, jedna je od najoriginalnijih muzičarki u zemlji. Otvoreno podržava studentske proteste i spremna je na posledice toga.
„Studentski protesti su potresli celo društvo — pomerili su granice, promenili energiju, podigli standard hrabrosti“, kaže ona. „To je svačija borba.“
Buđenje uspavanih
Kako kaže Sajsi MC, probudili su se i ljudi koji se nisu ranije bavili društvenim pitanjima. Na ulicama su oni koji nikad ranije nisu bili. „Glasni su, postavljaju pitanja, razgovaraju međusobno i reaguju na ono što se dešava.“
„Takvi događaji menjaju atmosferu u društvu, pomeraju granice i utiču na to kako ljudi vide sebe u odnosu na druge i u odnosu na državu. Mislim da će posledice biti dugoročne jer je izmenjena svest društva i stvoren je osećaj da se nešto zaista može promeniti“, dodaje ona.
Što se tiče kolega muzičara i drugih poznatih, veruje da je javni istup odluka koju svako mora da donese za sebe. I da nikoga ne treba pritiskati ili prozivati jer ćuti.
Ali, kako god okreneš, ne stvaraš umetnost na Marsu. „Stvaraš ovde, u ovom društvu, u ovom trenutku, u ovom političkom sistemu. Čak i kad pišeš o utopiji, to je politički stav – to je tvoje negiranje stvarnog, surovog sveta koji ti je teško da obradiš, pa ga procesuiraš kroz naglašavanje lepih stvari. Dakle, i ako misliš da si izvan – nisi.“
