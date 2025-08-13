Spoljna politika

13.avgust 2025. J.Đ.

Kviz: Koliko dobro poznajete BRIKS?

Pozivamo vas da učestvujete u kratkoj anketi o tome koliko su građani Srbije upoznati sa BRIKS-om i kakav stav imaju o mogućem priključenju Srbije ovom bloku

Šumski požari

12.avgust 2025. M. L. J.

Požari u Crnoj Gori: Poginuo vojnik pri prevrtanju cisterne sa vodom za gašenje

Požari bukte u Crnoj Gori. U noći na utorak gorelo je u opštinama Podgorica, Budva, Bar, Nikšić, Šavnik i Bijelo Polje, a magistralni put Podgorica-Nikšić je zatvoren za saobraćaj. Ministarstvo odbrane saopštilo da je jedan pripadnik Vojske Crne Gore stradao, a da je drugi je zadobio teške telesne povrede tokom angažovanja na gašenju požara u rejonu Kuča