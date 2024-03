Luj Goset Mlađi, prvi Afroamerikanac koji je osvojio Oskara za najboljeg sporednog glumca, preminuo je u 87. godini, objavio je BBC.

Rođeni Njujorčanin, Luj Goset Mlađi, osvojio je Oskara 1982. za ulogu narednika Emila Folija u filmu Oficir i džentlmen.

Goset je takođe osvojio Emi 1978. za ulogu svirača u revolucionarnoj televizijskoj mini seriji o ropstvu, TV mreže Ej-Bi-Si, Koreni.

Glumčevu smrt potvrdila je njegova porodica Bi-Bi-Sijevom američkom partneru Si-Bi-Esu. Nije naveden uzrok smrti.

Gaset je poznat i po ulozi Vortigana iz popularne serije video-igara Half-Life i u brojnim drugim filmskim produkcijama, uključujući Putovanja sa mojom tetkom (1972), Nasmejani policajac (1973), Dubina (1977), Ajkula 3 (1983), Moj neprijatelj (1985), serijalu filmova Gvozdeni orao (1986—1995), Egzekutor (1989) zasnovanom na stripu Panišer i Olovni vojnici (1991).

Goset je takođe glumio u filmovima Backstairs At The White House, The Story Of Satchel Paige, Priča o Džozefini Bejker (1991), za koji je osvojio Zlatni globus.

Često se pojavljivao u brojnim naučnofantastičnim i akcionim filmovima. U mladosti se kratko bavio košarkom, a prvi put je nastupio u Brodveju kao tinejdžer.