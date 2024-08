Simpsonovi su jedan od televizijskih fenomena. Crtani film za odrasle koji predviđa budućnost i razotkriva ljudsku prirodu obara rekorde u dugovečnosti. Od premijere 1989. prikazano je više od 700 epizoda. U oktobru na američkoj televiziji Foks kreće 36. sezona.

graffiti-7052263_1280 Foto: Roland Steinmann/Pixabay

Međutim, piše muzički magazin „Roling ston“, četiri epizode o dogodovštinama stanovnika Springfilda je ekskluzivno otkupila striming platforma Dizni+. Ko bude želeo da gleda premijeru duple božićne epizodu „Simpsons Roasting on the Open Fire“ kojom se proslavlja 35-godišnji jubilej moraće da se pretplati na Dizni. Druge dve epizode su „The Past and the Furious“ i „Yellow Planet“. Ova premijera na Dizniju najavljena je početkom avgusta.

simpsons-7368990_1280 Foto: Roland Steinmann/Pixabay

Ovo nije prvi put da Dizni otkupljuje eksluzivne sadržaje o Simpsonovima. Ranije je ova striming platforma otkupljivala kratkometražne crtane filmove o dogodovštinama junaka u Springfildu, ali nikada epizode serijala.

marge-simpson-7036171_1280 Foto: Roland Steinmann/Pixabay

Još uvek nije jasno da li će se Simpsonovi potpuno preseliti na Dizni. Komercijalni uspeh svakoga ko emituje ovaj animirani film za odrasle je zagarantovan.

Izvor: Spiegel