Na platou ispred Avalskog tornja u subotu i nedelju uveče biće organizovano posmatranje letnje meteorske kiše, Perseida

Najsjajnija letnja kiša meteora, Perseidi, uskoro dostiže svoj vrhunac. Pod tamnim nebom sa mladim Mesecom, Perseidi mogu da proizvedu između 60 i 100 meteora na sat.

Tradicionalna manifestacija „Kiša meteora“ biće održana večeras i sutra (9. i 10. avgust) na platou ispod Avalskog tornja.

Ove godine, sjajan Mesec će delimično umanjiti vidljivost u vreme vrhunca, pa se može očekivati između 10 i 20 meteora na sat.

Tokom dve večeri, posetioci će imati priliku da posmatraju spektakularnu kišu meteora Perseidi, ali i da uživaju u muzici, radionicama, interaktivnim izložbama i edukativnom astronomskom programu, piše RTS.

Program je besplatan, počinje od 20 časova, a posmatranje neba traje do ponoći. Vidikovac na Avalskom tornju biće otvoren za posetioce do ponoći, a ulaznice će biti po regularnoj ceni.

Pošto će Mesec tokom vrhunca biti osvetljen oko 84 odsto, neki stručnjaci preporučuju da se sačeka da nedelju dana kako bi se zvezde padalice videle jasnije na tamnijem nebu.

Perseidi će biti vidljivi na nebu sve do 23. avgusta.

Izvor: RTS

