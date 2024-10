Viktor Ambroz i Gari Ravkin dobitnici su Nobelove nagrade za medicinu za otkriće mikro-RNK i njenu ulogu u regulaciji gena.

„Ove godine odajemo počast dvojici naučnika za njihovo otkriće fundamentalnog principa po kom se reguliše aktivnost gena. Otkrili su mikro-RNK, novu klasu sićušnih RNK molekula koji igraju ključnu ulogu u podešavanju gena“, saopštila je komisija za dodeli Nobelove nagrade na Institutu Karolinska.

The 2024 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Victor Ambros and Gary Ruvkun for the discovery of microRNA and its role in post-transcriptional gene regulation. pic.twitter.com/rg3iuN6pgY

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2024