Esej

21.avgust 2025. Nebojša Broćić

Može li se praviti umetnost od bicikla

Da li ideja umetnika može da ima veći značaj od njegovog rada? Naravno da može. Da li sve to možemo zvati umetnošću? Takođe – da, ako tako želimo. A da li je pozorišna predstava umetnost ili društveni čin? E, o tome nećemo misliti isto

Strip

21.avgust 2025. Nikola Dragomirović

(Pre)duboki ožiljci

Stripski prvenac Sare Novaković britkim stilom i iskrenim jezikom obraća se mlađoj čitalačkoj publici pružajući jedinstveni uvid u toksične veze i autodestrukciju