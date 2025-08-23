Znak krokodila, logo kompanije Lakost, na kolekciji kreiranoj za Ju-Es open zameniće znak jarca ili koze, u čast Novaka Đokovića koji je GOAT – što je engleski akronim za „najbolji svih vremena“

Kompanija Lakost odlučila je da privremeno, za specjalnu kolekciju kreiranu za Ju-Es open, promeni prepoznatljivi logo krokodila u znak jarca ili koze, a u čast Novaka Đokovića.

Krokodila je znak Lakosta od 1937. godine. Logo koze na pomenutoj kolekciji je direktna referenca na akronim „GOAT“, koji na engleskom jeziku znači „najbolji svih vremena“, ali zvuči isto kao engleska reč za tu životinju.

Radi se o ograničenoj kolekciji odeće dizajnirane povodom nastupa Đokovića na predstojećem Ju-Es openu.

Nova kolekcija je omaž Đokoviću, koji je tokom karijere osvojio 24 grend slem titula i proveo na čelu ATP listi više od 400 nedelja. Đoković je jedini igrač u istoriji koji je osvojio svih devet turnira Masters 1.000 serije.

Kompanija Lakost je ovom izmenom želela da pokaže svoju podršku i prizna Đokoviću status najboljeg tenisera svih vremena.

Izvor: FoNet