Tom Kumer

Mediji

29.decembar 2025. Nemanja Rujević

Čovek koji nije intervjuisao Breda Pita

Pre četvrt veka je nemačko novinarstvo pogodio neviđeni skandal. Otkrilo se da je novinar Tom Kumer iz Los Anđelesa godinama slao - izmišljene intervjue sa holivudskim zvezdama. Jesu bili izmišljeni, ali su bili baš dobri. Kako je to dođavola bilo moguće?

Pingvini na plaži

Životinje

29.decembar 2025. K. S.

Zašto je u Južnoj Africi uginulo 60.000 pingvina

Afrički pingvini pretrpeli su pad populacije od skoro 80 odsto u poslednjih 30 godina. Zbog toga ih je Međunarodna unija za očuvanje prirode proglasila kritično ugroženom vrstom, sa manje od 10.000 preostalih parova