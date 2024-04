U automobilima je, naravno, još toplije. U vozilima koja su parkirana na suncu ovih dana, možda je bilo i do skoro 50 stepeni, prenosi Jutarnji list.

To je mnoge vozače nateralo da klima uređaj počnu da koriste ranije nego što su planirali. No, nakon zimske pauze klima uređaj je posebno osetljiv.

Jutarnji list dao je niz saveta kako najbolje ohladiti auto, iskoristiti sav potencijal klima uređaja i pritom uštedeti gorivo i biti siguran da vas klima neće izneveriti kada je najpotrebnije.

Izbacite vruć vazduh iz automobila pre ulaska

Pre nego što uđete u automobil, spustite zadnja stakla i suvozačevo staklo i nekoliko puta naglo otvorite i zatvorite vozačeva vrata. Tako ćete jednostavno izbaciti dosta vrućeg vazduha iz automobila i pre nego što sednete u njega.

Izbacite još vrućeg vazduha tokom vožnje

Uključivanje klime pre nego što ste malo ohladili unutrašnjost automobila samo je gubitak vremena i goriva. Držite sve prozore otvorene pola minuta kako biste izbacili ostatak vrućeg vazduha iz kabine.

Nemojte otvarati samo prednje prozore jer će to ohladiti samo prednji deo vozila, a onda čim zatvorite prozore vruć vazduh iz zadnjeg dela kabine ponovo će se proširiti celim autom, te ćete tako učiniti samo pola posla. Sve će biti brže ako automobil ima i krovni otvor.

U početku nemojte koristiti recirkulaciju vazduha

Temperatura u vozilu obično je mnogo viša od spoljašnje. Zbog toga nemojte odmah da koristite recirkulaciju vazduha jer će klima povlačiti vazduh iz putničke kabine, koji je topliji od spoljašnjeg vazduha i biće potrebno duže da se on ohladi. Brže će se ohladiti vazduh koji klima uzima od spolja.

Kada se unutrašnjost ohladi pređite na recirkulaciju

Kada se unutrašnjost ohladi na temperaturu koja je niža od spoljašnje, pokrenite recirkulaciju vazduha. To sprečava uvlačenje vrućeg vazduha od spolja u kabinu, omogućujući sistemu da lakše održava željenu temperaturu. Na taj način auto će trošiti manje goriva, a klima se neće toliko naprezati.

Strateški se parkirajte

Kad god je to moguće, parkirajte automobil na mesto pod senkom. Ako to nije moguće, vozilo barem zaštitite štitnicima od sunca ispod šoferšajbne i na prozorima. To pomaže da se spreči prekomerna akumulacija toplote unutar automobila, smanjujući vreme i energiju potrebnu za njegovo hlađenje.

Ne preterujte s niskim temperaturama

Ako imate automatsku klimu postavite temperaturu na prijatan nivo, recimo 22 stepena, a ne na najnižu postavku. Preterano hlađenje vazduha može opteretiti klimatizacijski sistem i povećava potrošnju goriva.

Održavajte svoj klima uređaj

Redovno održavajte klima uređaj vašeg automobila čišćenjem ili zamenom filtera vazduha u kabini prema preporuci proizvođača. Začepljen filter može smanjiti protok vazduha i efikasnost rada.