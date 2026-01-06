Grok, alat veštačke inteligencije društvene mreže Iks, masovno generiše slike polugolih žena i dece bez njihove saglasnosti. Zvaničnici su zgroženi, Mask tvrdi da je sve u redu, a žrtve su i maloletnici

Ono što se do pre samo nekoliko godina činilo kao distopijska budućnost, danas je postalo stvarnost koja dotiče gotovo svakoga – zahvaljujući ubrzanom razvoju veštačke inteligencije (AI).

Scene iz serije Black Mirror (Crno ogledalo), koje su se pre petnaestak godina doživljavale kao mračne projekcije daleke budućnosti, poslednjih godina sve više liče na našu svakodnevicu.

Tokom samo jedne nedelje, društvena mreža Iks (X) preplavljena je fotografijama i zahtevima upućenim „Groku”, AI alatu ove platforme, da osobe sa postojećih fotografija „skine” u bikini. U najvećem broju slučajeva reč je o fotografijama žena i dece.

Ni korisnici iz Srbije nisu ostali imuni na ovaj trend – već nekoliko skrolova po Iksu može dovesti do generisanih slika predsednice Skupštine Srbije Ane Brnabić ili potpredsednice Srpske radikalne stranke Vjerice Radete u bikiniju.

Neki su otišli korak dalje i tražili od Groka da im očisti auto zatrpan snegom i obuče ga u bikini. Grok je i to uradio.

Upozorenja i osude

Poplava golišavih slika stvarnih ljudi izazvala je burne reakcije širom sveta. Dok se trend ubrzano širi, stižu i upozorenja institucija.

Evropska komisija je u ponedeljak (5. januara) saopštila da su slike razgolićenih žena i dece koje se dele na društvenoj mreži Iks Ilona Maska nezakonite i zgražavajuće.

Time se pridružila sve većem broju zvaničnika širom sveta koji osuđuju porast deljenja slika bez saglasnosti na toj platformi, prenosi Rojters.

Osuda je usledila nakon izveštaja da je ugrađeni AI četbot Grok generisao veliki broj slika žena i maloletnika u izuzetno oskudnoj odeći, što je funkcionalnost koju je kompanija ranije nazivala spicy mode (začinjeni režim).

Portparol Evropske komisije Tomas Renje rekao je da je Komisija „veoma svesna” činjenice da Iks nudi takav režim.

„Ovo nije začinjeno. Ovo je nezakonito. Ovo je užasno. Ovo je odvratno. Tako mi to vidimo i ovome nema mesta u Evropi”, poručio je Renje.

Foto: Screenshot/Grok Na klik od svega

U Velikoj Britaniji, regulator Ofcom je u ponedeljak zatražio od Iksa da objasni kako je Grok mogao da proizvodi slike ljudi bez odeće i seksualizovane slike dece, kao i da li je platforma propustila da ispuni svoju zakonsku obavezu zaštite korisnika.

Iks se nije odmah oglasio povodom zahteva Evropske komisije i Ofcoma. U ranijem odgovoru Rojtersu na ovu temu, kompanija je kratko navela: „Laži nasleđenih medija”.

Na samoj mreži, Ilon Mask je odbacio zabrinutost u vezi sa načinom na koji Grok „svlači” ljude na fotografijama.

Žrtve i deca i zvezde serija

Uprkos kritikama, korisnici su tokom nedelje nastavili da generišu seksualno sugestivne slike maloletnika. Prema pisanju „Gardijana”, kreirane su i slike dece uzrasta od svega deset godina. Ešli Sent Kler, majka jednog od Maskove dece, izjavila je da je Grok generisao njenu sliku iz perioda kada je imala 14 godina – u bikiniju.

Grok je, takođe, u nedelju generisao sliku glumice iz serije „Stranger Things” Nel Fišer, obučene u bikini sa printom banane. Fišer ima 14 godina.

Foto: Screenshot/X Zahtevi Groku

Brojne žene širom sveta su besne nakon što su otkrile da su njihove fotografije „svučene” bez njihove saglasnosti.

U Francuskoj su ministri prijavili platformu Iks tužilaštvu i regulatornim telima zbog uznemirujućih slika. U saopštenju objavljenom u petak (2. januara) naveli su da je „seksualni i seksistički” sadržaj „očigledno nezakonit”.

Slično je reagovalo i indijsko Ministarstvo informacionih tehnologija, koje je u pismu lokalnoj kancelariji Iksa saopštilo da platforma nije uspela da spreči zloupotrebu Groka za generisanje i širenje nepristojnog i seksualno eksplicitnog sadržaja.

Bez jasnih pravila, odgovornosti platformi i efikasne kontrole nad AI alatima, distopija iz fikcije sve brže postaje svakodnevica, a pitanje je ko plaća najvišu cenu i da li će neko zbog ovakvog sadržaja da odgovara.

I pitanje je zašto korisnici koriste Grok za stvaranje ovakvog sadržaja.

