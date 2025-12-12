Sekcija istoričara Muzejskog društva Srbije obeležila je 20 godina rada prvom stručnom konferencijom, na kojoj je o istoriji govoreno na osnovu predmeta iz muzejskih zbirki

Dvadeset godina rada, Sekcija istoričara Muzejskog društva Srbije obeleženo je prvom stručnom konferencijom 11. i 12. decembra u Novom Sadu.

Jelena Vukčević, predsednica Sekcije, kaže da je ovaj jubilej bio povod da organizuju „prvu stručnu konferenciju istoričara kustosa, viših kustosa i muzejskih savetnika koji rade u muzejima Republike Srbije“ i da pozovu i kolege iz Muzejskog društva Crne Gore. Učestvovalo je više od 40 istoričara.

Tema konferencije je bila „Muzejski predmet – svedok vremena“, a Jelena Vukčević naglašava da je to „prva stručna konferencija na kojoj se predstavljaju materijalni istorijski izvori i načini njihove obrade i interpretacije. S obzirom na to da se posao istoričara uglavnom vezuje za dokumentarnu građu, ovo je bio način da se pokaže da su i materijalni izvori takođe veoma dragoceni nosioci podataka.“

Sudeći po temama, mnogi učesnici su se odlučili da, govoreći o predmetima iz svojih zbirki, otkriju život kraja odakle dolaze. Tako se, na primer, čulo o Rudničko-takovskom kraju na osnovu razglednica, o Spomen česmi kralju Aleksandru Karađorđeviću u Dragosinjcima kod Kraljeva, o tri predmeta koja otkrivaju istoriju Gvozdenog mosta preko Zapadne Morave u Trsteniku, spomenarima Kraljeva, o Sterijinom pozorju…

Inače, osim oblastima koje se tiču struke, Sekcija istoričara MDS pokušava i da unapredi mesto istorije kao nauke i nastavnog predmeta u prosveti i društvu. Ima 40 članova, nastoji da opstanak obezbedi pomoću konkurisanja za projekte, a priprema jubileja im je skrenula pažnju od tekućih, pre svega finansijskih, problema.