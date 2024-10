Na zapadnim ostrvima Škotske nastao je cenjeni „Haris tvid“ koji izgledom podseća na endemske biljke i mahovine ostrva.

„Haris Tvid” i specijalna vuna proizvedena u Škotskoj su usko povezani bogatim tekstilnim nasleđem i jedinstvenim okruženjem ove zemlje.

Ovaj tvid je jedan od najpoznatijih i najprepoznatljivijih škotskih proizvoda, poznat po svom kvalitetu, zanatskoj veštini i jedinstvenim karakteristikama.

To je ručno tkana vunena tkanina koja potiče iz Spoljnih Hebrida, tačnije sa ostrva Haris i ostrva Luis. „Haris Tvid” je 1993. godine pravno zaštićen, što znači da se samo tkanina napravljena u ovom regionu, tradicionalnim metodama, može tako nazivati.

Proces počinje i završava na ostrvu

Ceo proces proizvodnje „Haris Tvida”, od pripreme vune do tkanja, mora biti obavljen ručno u domovima lokalnih tkača. Proces tkanja izvodi se na tradicionalnim razbojima, čuvajući nasleđe koje traje vekovima. Tkači su vešte zanatlije, a veštine se prenose sa generacije na generaciju.

This weaving typically takes place in a shed located steps from the weaver’s home. In the olden days, weavers used Hattersley single-width looms. Today, some operate Bonas-Griffith double-width looms to produce softer, lighter fabrics (ones made from that Cheviot woo)l. pic.twitter.com/unfZAo8Ub1

„Haris Tvid” se pravi od 100 odsto čiste, netkane vune, koja dolazi od škotskih ovaca.

Ova vuna je poznata po svojoj otpornosti i toplini, zahvaljujući oštroj klimi u kojoj ovce žive. Vuna se pere, boji i prede u Spoljnim Hebridima pre nego što se tka u tkaninu. Njena prirodna svojstva čine „Haris Tvid” izdržljivim i otpornim na vremenske uslove, što je ključno u vetrovitoj i kišovitoj škotskoj klimi.

Mondi komentator Derek Gaj specijalizovan za mušku modu kaže da iz tog razloga, lokalne ovce crnoglave rase imaju deblje, grublje i jače runo. Nekada su bile jedini izvor vune za „Haris Tvid”, iako se danas tkanina može tkati i od vune dobijene od čevijot ovaca. One imaju mekše runo.

Today, this production is consolidated into three mills. They do the work of grading and sorting the fleece, washing it, dyeing and carding the fibers, and then spinning them into yarn. This material is then arranged in the form of beams or bobbins. From National Geographic: pic.twitter.com/mUoA4lh3aC

— derek guy (@dieworkwear) October 22, 2024