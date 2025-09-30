Dušan Alimpijević imenovan je za novog selektora muške seniorske reprezentacije Srbije, odlučeno je u utorak na redovnoj sednici UO. Ovu funkciju preuzima od Svetislava Pešića, kojem je 30. septembra istekao ugovor.

Alimpijević je potpisao trogodišnji ugovor sa Košarkaškim savezom Srbije.

Selektori reprezentacije Srbije, otkad se država takmiči pod tim imenom, bili su Zoran Slavnić, Dušan Ivković, Aleksandar Đorđević, Igor Kokoškov i Svetislav Pešić.

Pešić je tokom četvorogodišnjeg mandata osvojio dve medalje sa „Orlovima” – srebro na Mundobasketu u Manili 2023. i bronzu na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine.

Ko je Dušan Alimpijević?

Dušan je rođen 9. marta 1986. godine u Lazarevcu, a trenerskim poslom se bavi od 2008. godine.

Bio je pomoćni trener Novog Sada, a potom i Vojvodine, koju je kao glavni trener vodio od 2013. do 2015. godine. Potom je radio u Spartaku iz Subotice i FMP iz Železnika, a u sezoni 2017/2018. vodio je Crvenu zvezdu.

Potom je vodio Avtodor Saratov i Bursu, a od 2023. je na klupi Bešiktaša iz Istanbula.

Izvor: Sport klub