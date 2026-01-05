Novak Đoković objavio je da se povlači iz Profesionalnog udruženja teniskih igrača jer želi da se u potpunosti posveti tenisu i predstojećoj sezoni, počev sa turnirom u Adelejdu i Australijan openom

Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, zvanično je napustio Udruženje profesionalnih teniskih igrača, u čijem je osnivanju učestvovao.

Oglasio se na društvenim mrežama i otkrio zbog čega je doneo ovakvu odluku.

„Nakon pažljivog razmatranja, doneo sam odluku da se potpuno povučem iz Profesionalnog udruženja teniskih igrača. Ova odluka dolazi nakon kontinuiranih zabrinutosti u vezi sa transparentnošću, upravljanjem i načinom na koji su moj glas i imidž bili predstavljeni“, napisao je Đoković na društvenim mrežama.

Nastavio je u istom tonu, a podsetio je da je učestvovao u osnivanju ove korisne organizacije zajedno sa Vasekom Pospišilom, s kojim se dugo poznaje, a i druži van terena.

„Ponosan sam na viziju koju sam podelio s Vasekom prilikom osnivanja PTPA, dajući igračima jači, nezavisni glas – ali postalo je jasno da moje vrednosti i pristup više nisu usklađeni s trenutnim pravcem organizacije“, dodao je Đoković.

Želi da se skoncentriše na tenis, pošto ga uskoro očekuje početak nove sezone – turnir u Adelejdu, a onda nastup na Australijan openu.

„Nastaviću da se fokusiram na svoj tenis, svoju porodicu i doprinos sportu na načine koji odražavaju moja načela i integritet. Želim igračima i svima uključenima sve najbolje dok koračaju napred, ali za mene je ovo poglavlje sada zatvoreno“, podvukao je Đoković.

