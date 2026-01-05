Mediji
Smrtonosna godina za medije: Koliko je novinara ubijeno širom sveta 2025?
Protekla godina bila je izuzetna smrtonosna za novinarstvo - ubijeno je 128 novinara i medijskih radnika širom sveta
Novak Đoković objavio je da se povlači iz Profesionalnog udruženja teniskih igrača jer želi da se u potpunosti posveti tenisu i predstojećoj sezoni, počev sa turnirom u Adelejdu i Australijan openom
Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, zvanično je napustio Udruženje profesionalnih teniskih igrača, u čijem je osnivanju učestvovao.
Oglasio se na društvenim mrežama i otkrio zbog čega je doneo ovakvu odluku.
„Nakon pažljivog razmatranja, doneo sam odluku da se potpuno povučem iz Profesionalnog udruženja teniskih igrača. Ova odluka dolazi nakon kontinuiranih zabrinutosti u vezi sa transparentnošću, upravljanjem i načinom na koji su moj glas i imidž bili predstavljeni“, napisao je Đoković na društvenim mrežama.
Nastavio je u istom tonu, a podsetio je da je učestvovao u osnivanju ove korisne organizacije zajedno sa Vasekom Pospišilom, s kojim se dugo poznaje, a i druži van terena.
„Ponosan sam na viziju koju sam podelio s Vasekom prilikom osnivanja PTPA, dajući igračima jači, nezavisni glas – ali postalo je jasno da moje vrednosti i pristup više nisu usklađeni s trenutnim pravcem organizacije“, dodao je Đoković.
Želi da se skoncentriše na tenis, pošto ga uskoro očekuje početak nove sezone – turnir u Adelejdu, a onda nastup na Australijan openu.
„Nastaviću da se fokusiram na svoj tenis, svoju porodicu i doprinos sportu na načine koji odražavaju moja načela i integritet. Želim igračima i svima uključenima sve najbolje dok koračaju napred, ali za mene je ovo poglavlje sada zatvoreno“, podvukao je Đoković.
Muzički program na poluvremenu, „četvrtine“, preskupe karte… Sve ide ka tome da će na Svetskom prvenstvu 2026. fudbal postati „amerikanizovan“. A navijačima se to nikako ne dopada
Otkud dolazi reč „godina“ i šta je izvorno značila
Emitovanje kanala MTV Music, MTV 80s, MTV 90s i Club MTV prestalo je ovog jutra u šest časova, čime je završeno značajno poglavlje u istoriji televizije
Mnogo utakmica, malo uspeha i previše opravdanja, tako bi se u par reči moglo opisati sve ono što je reprezentacija Srbije, u većini sportova, uradila ove godine. Gde smo se sve to obrukali i šta nas od reprezentativnog sporta očekuje 2026. godine
