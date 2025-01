Kineska alatka veštačke inteligencije DeepSeek zaludela je svet. Razvijena je brzo, po kvalitetu slična ChatGPT-u, lako se koristi, „razume“ sve jezike.

Ali, na neka pitanja se pravi luda.

Recimo, hoće DeepSeek relativno korektno da opiše i politički sistem u Kini, doduše bez jakih reči. Hoće da kaže i ko je ovaj ili onaj disident. Ili da Kina netransparentno pogubi hiljade ljudi godišnje.

Kina, kaže, nije baš demokratija u zapadnom smislu reči, ali onde partija nastupa u ime naroda!

Ali, upitan o dešavanjima na Tjenanmenu 1989. godine, DeepSeek se pravi lud. Taman krene da ispisuje informacije, ali ih promptno izbriše i ostavi poruku na engleskom:

„Sorry, that’s beyond my current scope. Let’s talk about something else.“

Zabranjena tema

Ako ga pitate kako sve drugo zna, samo mu je to van „obima“ i neće da priča, i da li je programiran tako da zataška Tjenanmen, DeepSeek prijavi da je server trenutno zauzet i da probamo kasnije.

Na Tjenanmenu (Trg nebeskog mira) u Pekingu je u junu 1989. počeo masakr nad studentima i drugim demonstrantima tokom kojeg su ubijene hiljade ljudi.

Tačnu brojku te brutalne intervencije kineske vojske niko ne zna.

U pitanju je jedna od tema koje su u Kini zabranjene. I ko zna koliko DeepSeek ima zabranjenih tema.

Evo recimo još jedne. Pitali smo ga da li je Si Đinping diktator. Mogao je da kaže da nije, ali je samo rekao: „Let’s talk about something else.“

Programi veštačke inteligencije imaju sve veći upliv u život ljudi. Ali i ova epizoda pokazuje koliko je osetljivo osloniti se na njih.