Srpska crkva prati sve tehnologije pa i veštačku inteligenciju i virtuelnu realnost, rekao je za RTS jerej Stefan Jovanović koji na Bogoslovskom fakultetu sprema doktorat na temu „Virtualni svet, kao izazov savremenoj pravoslavnoj antropologiji“.

On kaže da valja biti oprezan u radu sa tehnologijom da, kako kaže, ne bismo izgubili punoću života.

Teoretski neka vrsta veštačke inteligencije bi mogla da, u svakodnevnim poslovima crkve, bude korisna ali najveći problem je sugestivnost koja je deo rada sa veštačkom inteligencijom, navodi sveštenik.

Četbot može da pomogne

„Kada bi to bila papirološka stvar, pa neko traži krštenicu, neko traži venčani list iz crkve ili tako nešto, i onda da mu pomogne neki četbot koji bi radio. Uslovno, to ne bi trebalo da bude problem, on samo olakšava posao“, rekao je ovaj sveštenik.

Za duhovne razgovore pak, neophodan je susret dve ličnosti, zato što su taj susret i sam razgovor već podignuti na drugi nivo, smatra Jovanović.

On kaže da se doduše može i putem virtuelnog prenosa „prisustvovati“ liturgiji i moliti. Nije to to, ali bolje i tako nego nikako.

Telesno prisustvo je važno

„Virtuelnoj realnosti fali mogućnost da i telesno prisustvuješ. Ali, čak i da naprave mogućnost da kroz senzore mi osetimo kao da smo prisutni, to i dalje nije to – jer nismo stvarno prisutni“, striktan je sveštenik.

Pričest i ispoved, kaže, mogu da se obave samo i fizičkim prisustvom.

Ovaj mladi sveštenik ipak ne isključuje da i Srpska pravoslavna crkva ubuduće koristi više tehnologije. „Sve što je na korist čoveku, poštuje njegovu slobodu, čast i dostojanstvo – blagosloveno je“, kaže Jovanović za RTS.