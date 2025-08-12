Superliga
Srpski fudbal: Gde su navijači?
Ako izuzmemo evropske utakmice, navijača na stadionima ima zaista malo. Čak ni najveće utakmice, derbi između Crvene zvezde i Partizana, nisu ispunjene do poslednjeg mesta
Topao vazduh sa severa Afrike podiže temperature i do 38 stepeni, na jugu i jugoistoku Srbije crveni meteo-alarm
U većini mesta u Srbiji preovlađivaće sunčano vreme, a temperature su znatno iznad proseka za ovo doba godine. Najviša dnevna temperatura biće do 38 stepeni.
Vetar će biti slab i umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 14 do 20, a najviša od 32 do 38 stepeni.
Zbog visokih temperatura, na jugu i jugoistoku Srbije na snazi je crveni meteo-alarm, dok je u ostatku zemlje proglašeno žuto meteo-upozorenje.
Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će se do kraja sedmice zadržati veoma toplo vreme sa maksimalnim temperaturama u većini mesta od 34 do 38 stepeni, a lokalno i do 40 stepeni. Samo će još danas na severu, zapadu i u delu centralne Srbije temperature biti nešto niže, od 31 do 33 stepena.
Zaštitite se
Poboljšanje biometeorološke situacije će pogodovati hronično obolelim i osetljivim osobama, ali se i dalje savetuje izvestan oprez. Preporučuje se adekvatna zaštita od UV zračenja i izbegavanje boravka na otvorenom, kao i pažnja u saobraćaju.
Izvor: RTS
