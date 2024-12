U brdsko-planinskim područjima, zbog velikog snežnog nevremena koje je zahvatilo čitav region, na teritoriji Srbije je zabeležen veći broj kvarova na distributivnoj mreži električne energije.

Obilan, vlažan i težak sneg, na većem broju lokacija, obarao je stabla na provodnike i dalekovode. Zbog snega koji neprestano pada od juče u podne, najviše kvarova zabeleženo je na području Zlatiborskog, Kolubarskog i Mačvanskog upravnog okruga, na DP Kraljevo, gde oko 65.000 korisnika nema električnu energiju. Elektrodistribucija Srbije snabdeva 3,8 miliona korisnika električnom energijom, a angažovane su dodatne ekipe na terenu koje u veoma teškim uslovima, neprekidno rade na saniranju kvarova, kako bi se snabdevanje električnom energijom normalizovalo u najkraćem mogućem roku. Otežan saobraćaj

Auto-putevi i drugi državni pravci prve kategorije prohodni su za saobraćaj, navode iz „Puteva Srbije“. Na najopterećenijim putnim pravcima i prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Bačke, Beograda, Čačka, Ivanjice, Kosova, Kragujevca, Kruševca, Niša, Novog Pazara, Pančeva, Požarevca, Požege, Užica, Valjeva, Vranja, Zaječara, Zrenjanina.

U delovima Beograda od utorka ujutru je otežan saobraćaj. RHMZ Srbije je u ponedeljak pokrenuo sistem za prenos SMS hitnih informacija građanima.

Ekipe zimske službe „Beograd puta“ od utorka su u trećem stepenu pripravnosti i na čišćenju snega angažovano je 30 vozila više nego prethodnog dana, rekao je Tanjugu Goran Todorović.

Kako je naveo, mehanizacija na terenu održava kolovoze u voznom stanju, što će nastaviti da radi do kraja dana, iako se prestanak padavina očekuje nakon 18 časova.

Todorović je precizirao da je na putevima 86 manjih i većih vozila, 18 utovarnih mašina, kao i da je 27 radnika raspoređeno po bazama gradskih i vangradskih delova Beograda.

Okanović: Putari nisu briljirali

Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja izjavio je za RTS da putevi moraju da budu čisti – putevi svih rangova. On je ocenio da putari kad je pao sneg nisu „briljirali“, ističući da sve ulice moraju da budu prohodne.

„Pogotovo u Beogradu, građani javljaju da praktično nisu videli nijedan kamion za održavanje puteva. I ono što mene naročito brine taj stav putara koji kažu „nećemo da čistimo dok sneg pada, kad sneg prestane mi ćemo da krenemo sa čišćenjem“.

To vam je kao da vatrogasci kažu nećemo da gasimo vatru dok požar traje, nego kad sve izgori mi ćemo da izađemo na teren. To mislim da nije dobro. Dakle, putevi moraju da budu čisti, bezbedni za odvijanje saobraćaja i to svih rangova. Tako da u Beogradu nemamo građane prvog, drugog i trećeg reda, svi građani su ravnopravni, svi plaćaju porez i prosto sve ulice moraju da budu čiste i progodne za saobraćaj“, naveo je Okanović.

Foto: Tanjug / Vladimir Šporčić Na području Beograda dalje povećanje visine snežnog pokrivača, u nižim predelima grada od 10 do 15 centimetara, a u višim delovima Beograda i oko 25 centimetra novog snega.

On je dodao da je sada vozačima potrebno mnogo više prostora da zaustave vozilo, nego inače, pa uputio savet vozačima.

„Krenite 15 minuta ranije, očistite stakla. Zimske gume nisu obavezne za kamione i autobuse, po našim propisima“, istakao je Okanović.

U planinskim delovima Zlatiborskog okruga oko pola metra snega

U Zlatiborskom okrugu sneg pada intenzivno poslednja 24 sata, na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila, a na čišćenju puteva prvog i drugog prioriteta angažovana je sva mehanizacija „Puteva Užice“.

U planinskim delovima Zlatiborskog okruga visina snežnog pokrivača je oko 50 centimetara.

„Na terenu je više od 20 kamiona i angažovana je sva teška mehanizacija. Na putevima prvog prioriteta ima raskvašenog snega oko pet centimetara, pošto se neprekidno čiste, a na putevima drugog i trećeg prioriteta ima i više“, rekao je za Tanjug Alen Mušanović iz „Puteva Užice“.

On je dodao da će tokom dana ekipe „Puteva Užice“ proći sve deonice i održavati ih prohodnim za putnički saobraćaj.

Aerodrom „Nikola Tesla“ otvoren za saobraćaj, pojedinačna odstupanja od reda letenja

Beogradski aerodrom „Nikola Tesla“ neprekidno je otvoren za avio-saobraćaj bez obzira na vremenske prilike, a saobraćaj se odvija uz pojedinačna odstupanja od reda letenja usled vremenskih prilika, rečeno je Tanjugu na beogradskom aerodromu.

Putnici sve informacije o redu letenja mogu pronaći na internet prezentaciji aerodroma Belgrade Nikola Tesla Airport | Aerodrom Nikola Tesla Beograd ili dobiti putem broja telefona info centra aerodroma 209 4444 ili u izabranoj avio-kompaniji.

Kompanija Belgrade Airport aktivno sarađuje sa avio-kompanijama i svim akterima u sistemu vazdušnog saobraćaja kako bi uticaj na avio-operacije bio minimalizovan, kažu na aerodromu.

Na Pešterskoj visoravni preko 50 centimetara snega

U Sjenici visina snega do 30 centimetara. Na Pešterskoj visoravni prelazi 50 centimetara. Putevi prvog prioriteta su prohodni. Radi se na uklanjanju snega sa puteva drugog i trećeg prioriteta. Pada sneg umerenog intenziteta.

Visina snega na Kopaoniku 38 centimetara

Put Brzeće-Kopaonik prohodan je za saobraćaj. Zbog snega na kolovozu visine do 5 centimetara preporučuje se oprezna vožnja uz obaveznu upotrebu zimske opreme.

Šleperima i kamionima sa prikolicom zabranjen je saobraćaj na ovoj deonicu. Visina snega u Turističkom centru Kopaonik je 38 centimetara. Duva jak vetar, a temperatura je – 8 stepeni.

Putevi u Mačvanskom okrugu prohodni

Putevi u Mačvanskom okrugu prohodni, ali ima raskvašenog snega, saobraćaj usporen. Savetuje se oprez. Najviše do 20 centimetara snega u Lozničkom kraju, gde ima oborenih stabala.

Bilo je prekida u snabdevanju električnom energijom, ekipe su na terenu.

Na granicama bez zadržavanja

Prema informacijama Uprave granične Policije RS u 5:15, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema zadržavanja.

Teretna motorna vozila na graničnom prelazu Gradina na izlazu iz zemlje čekaju sedam sati.

Izvor: RTS