Posle višednevne potrage, poznati doktor i britanski radio i televizijski voditelj Majkl Mozli koji je nestao na grčkom ostrvu Simi, pronađen je mrtav.

Majkl Mozli poslednji put je viđen u sredu oko 13.30 kada je krenuo u šetnju po veoma toplom vremenu duž stenovitog puta uz obalu od plaže Agios Nikolaos do sela Pedi.

Telo 67-godišnjaka je pronađeno u oblasti Agija Marina, deset metara od plaže na stenama.

Izvor BBC-ja iz policije rekao da je Mozli mrtav već „nekoliko dana“.

Njegova supruga, dr Kler Bejli, prijavila je nestanak popularnog tv voditelja nakon što se nije vratio do 19.30.

Such sad news…Michael Mosley body found in a cave on the island of Symi…RIP 💔 pic.twitter.com/ad8nctj1AA

— Christopher Head (@chrish9070) June 9, 2024