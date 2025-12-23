Čuveni košarkaški trener Svetislav Pešić ponovo je na klupi minhenskog Bajerna. Kao nekadašnji šampionski trener, Pešić budi nadu da je za Bajern u Evroligi moguć čudesni preokret

Više od devet godina nakon odlaska sa mesta trenera u Minhenu, Svetislav Pešić se sa osmehom vratio u Bajern. „Dobro veče – vratio sam se“, rekao je nekadašnji šampionski trener, koji je na veliko iznenađene preuzeo klupu košarkaša Bajerna od trenera nemačke šampionske ekipe Gordona Herberta. „Imam samo jedan cilj ovde – da se što pre postanemo bolji“, rekao je sedamdesetšestogodišnjak.

Predsednik Bajerna: Pešić će da pomogne u narednih šest meseci

Pešić, za koga je posle neočekivanog ispadanja Srbije sa Evropskog prvenstva u septembru završena uloga selektora, prvi put je preuzeo Bajern u jesen 2012. i vodio ga do 2016. godine. Tada je 2014. proslavio jednu od svojih pet titula prvaka Nemačke, dok je ostale osvojio sa Albom iz Berlina, piše DW.

„Svetislav će nam pomoći u narednih šest meseci“, rekao je predsednik kluba Herbert Hajner. A posle toga? Još je „prerano da se spekuliše o letu“, poručio je prvi čovek kluba.

Hajner je pohvalio „starog lisca“ i poželeo da ekipa ne igra samo uspešno, već i da oduševljava publiku. Pešić je pogledao ka predsedniku i poručio da su, uprkos svim spektakularnim potezima, pobede najvažnije. „Niko se ne zaboravlja kada se gubi“, rekao je iskusni trener.

Iskusni trener sa velikim uspesima

Uspeha Pešiću ne manjka. Godine 2002. osvojio je titulu svetskog prvaka sa tadašnjom Jugoslavijom, a 2001. bio je prvak Evrope. Na Olimpijskim igrama 2024. u Parizu Srbija je pod njegovim vođstvom osvojila bronzanu medalju. U borbi za treće mesto savladana je Nemačka, koju je Pešić još 1993. godine doveo do titule evropskog prvaka. Pored toga, ovaj trenerski veteran osvojio je brojne evropske i nacionalne trofeje sa klupskim ekipama.

„Svetislav poznaje Minhen, poznaje Bajern i obe lige; neki od nas ga takođe veoma dobro poznaju – period prilagođavanja kod njega bi, dakle, trebalo da bude kratak“, rekao je sportski direktor Dragan Tarlać. „To nam, pored njegovog ogromnog iskustva, daje dobar osećaj u vezi sa ovom odlukom.“ Tarlać je naveo i da su dva kandidata odbila ponudu, jer u ovoj fazi sezone i na ovako kratak rok nisu želeli da preuzmu posao.

Otac dolazi, sin odlazi

Zbog bogatog iskustva i ranijeg rada u Minhenu, period prilagođavanja za Pešića zaista bi trebalo da bude kratak. Sedamdesetšestogodišnjak nije dugo razmišljao pre nego što je prihvatio ponudu. „Moj posao je da što pre upoznam igrače“, rekao je Pešić i ponovio svoje poznato načelo: „Verujem u disciplinu i odgovornost.“

Zanimljivo je da njegov sin Marko krajem godine napušta funkciju generalnog direktora Bajerna. „Dvojica bi bila previše“, suvo je prokomentarisao otac.

Na domaćoj utakmici Evrolige u utorak uveče protiv lidera Hapoela iz Tel Aviva, Pešić će već biti na klupi. „On poznaje Evroligu u dušu“, rekao je Hajner. Nakon osam uzastopnih poraza u Evroligi, lider Bundeslige sada se nada uzletu i na evropskoj sceni.

„Ovo jednostavno nisu standardi koje imamo“, rekao je Hajner o međunarodnim neuspesima. Sa samo pet pobeda iz 17 utakmica, tim zauzima pretposlednje mesto na tabeli i već sada praktično nema šanse za plasman u plej-of.

Previše razočaranja u Evroligi

Bavarci su se tek u subotu rastali sa Herbertom. Kanađanin je nemačku reprezentaciju u leto 2023. senzacionalno doveo do titule svetskog prvaka. Posle Olimpijskih igara 2024. u Parizu, gde je medalja izmakla za dlaku, oprostio se od mesta selektora i prešao u Bajern. Ovaj šezdesetšestogodišnji trener je sa bavarskim klubom 2025. osvojio titulu prvaka. Međutim, u Evroligi, oslabljen povredama, Bajern je ove sezone ozbiljno razočarao.

Izvor: DW

Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.