Esej

Niko ne zna kako se došlo do te odluke. Tek, Na Veliki petak 18. aprila 1930. godine u uobičajenom terminu vesti u 20 i 45 dok su se slušaoci okupljali oko radio-aparata, spiker Bi-Bi-Si radija odmerenim i umirujućim glasom je rekao: “Good evening. Today is Good Friday. There is no news”