In memoriam

11.avgust 2025. M. L. J.

Gabi Novak (1936-2025): Dama je pevala džez

Legendarna hrvatska pevačica Gabi Novak preminula je u 89. godini života. Obeležila je muzičku scenu Jugoslavije, njen brak sa Arsenom Dedićem punio je naslovne strane novina. Volela je da peva džez, ali je slavu stekla šlagerima

Festival

08.avgust 2025. S.Ć.

Srbija na Sarajevo film festivalu

Četiri igrana dugometražna, jedan dokumentarni, dva kratka igrana i jedan studentski film iz Srbije takmičiće se na renomiranom Sarajevo film festivalu