Dvadesetak dana pre početka, Zlatibor, Priboj i Nova Varoš spremni su za početak prvog NAFFIT-a i učiniće sve da se ovaj za njih veliki događaj ne ispolitizuje. Zna se da će biti prikazani svi snimljeni filmovi u 2025, ali se ne zna koji tačno

Prvi Nacionalni festival filma i televizije – NAFFIT počeće 3. septembra na Zlatiboru, u tamošnjem Kulturnom centru.

U poslednjem saopštenju organizatora, piše da NAFFIT ima ambiciju da postane krovni događaj srpske kinematografije i televizijske produkcije, ali i značajna tačka na međunarodnoj mapi kulturnih događaja, budući da će upravo ovde biti izabran srpski kandidat za prestižnu nagradu „Oskar“.

Naglašava se da će NAFFIT okupiti domaće i strane stvaraoce, a gostujuća kinematografija biće jedan od važnih segmenata programa. Učesnike očekuju i pičing sesije, radionice koje povezuju mlade pisce i studente dramaturgije sa producentima, kao i bogat kulturno-umetnički program.

U pomenutom saopštenju nisu najavljeni filmovi koji će biti prikazani na prvom NAFFIT-u, iako je do početka ostalo još dvadesetak dana.

Završeni filmovi

Iz Filmskog centra Srbije, koji je jedan od organizatora festivala, kažu da će na festivalu biti prikazani svi filmovi koji su snimljeni ove godine, a u kojima je Srbija većinska produkcija. Kao i da selekcije nema.

Prema podacima sa sajta FCS, 2025. godine završeni su i imali su premijere sledeći filmovi: Kako je ovde tako zeleno Nikole Ležajića, Linije želje Daneta Komljena, Oče naš, Gorana Stankovića, Poslednji krug momci Ilije Stojimorovića, Restitucija, ili san i java stare garde Želimira Žilnika, Sorella di clausura Ivane Mladenović i Vetre, pričaj sa mnom Stefana Đorđevića.

Da li je ovo spisak filmova koji će biti prikazani na festivalu, još uvek nije moguće saznati. Pretpostavlja se da se čeka Festival scenarija u Vrnjačkoj banji, koji upravo traje do 16. avgusta, gde će premijere imati šest filmova u produkciji „Apollon Media“ Željka Mitrovića.

Zlatibor, Priboj, Nova Varoš

U Kulturnom centru Zlatibor, koji je uz Priboj i Novu Varoš domaćin NAFFIT-a, spremi su za festival i izuzetno su zadovoljni što su dobili priliku da se pokažu kao organizatori ovako velike, i to državne manifestacije.

„Ovaj festival je veliki podsticaj za stanovnike sva tri mesta, važno im je da im dođu filmski autori, da vide najnovije filmove, da skrenu pažnju na sebe, i da doprinesu celokupnoj kulturi“, rekla je Danica Jevtić Šišović direktorka Kulturnog centra Zlatibor u nezvaničnom razgovoru za „Vreme“.

Planirano je da se svi filmovi prikažu na sva tri mesta, po dva dnevno, kao i da učesnici tih filmova a gosti festivala, pozdrave publiku u sve tri sale.

Očekuje se da će gostujuća kinematografija biti Mađarska. Vrlo je moguće da će zahvaljujući reditelju Predragu Gagi Antonijeviću, čijom inicijativom je i nastao ovaj festival, na Zlatibor doći i četiri holivudska glumca.

Kultura prevazilazi politiku

Danica Jevtić Šišović ističe da nagradni fond nije mali, da iznosi 15 miliona dinara, a pored glavne festivalske nagrade dodeljivaće se i priznanja i u raznim kategorijama– od scenarija za film i TV seriju, preko režije, glumačkih ostvarenja, scenografije, kostima i šminke, do montaže, dizajna zvuka i muzike, što smatra izuzetno važnim.

Sudeći po javnim komentarima, filmadžije i kulturna javnost se ne raduju ovom festivalu, smatraju da je suvišan zato što se i na drugim filmskim festivalima, recimo u Vrnjačkoj banji, u Nišu, Sopotu, prikazuju domaći filmovi, te da je ovaj u Zlatiboru osnovan zbog nekih motiva koji nemaju veze sa kulturom.

Direktorka Kulturnog centra kaže da će dati sve od sebe da NAFFIT ostane u domenu kulture zato što „kultura prevazilazi politiku“, i da „ne bude ispolitizovan, posebno zbog ovih ljudi koji žive ovde i kojima ovakva manifestacija mnogo znači“.

NAFFIT će trajati do 7. septembra.

