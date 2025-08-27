Susreti na Tvrđavi

26.avgust 2025. S.Ć.

Niš: Festival za prazne stolice

U Nišu su u toku „Susreti na Tvrđavi“, zamena za čuvene Filmske susrete koje je otkazalo Udruženje glumaca. Održavaju se pred praznim gledalištem, iako je ulaz besplatan

Festival

26.avgust 2025. Sonja Ćirić

Cela filmska industrija bojkotuje NAFFIT

Sedam filmskih udruženja bojkotuju Nacionalni festival filma i televizije na Zlatiboru, Kažu da je neprilično da država pokreće festival domaćeg filma s obzirom da ne ulaže u domaću kinematografiju

Prvi festival

25.avgust 2025. Sonja Ćirić

Kad svi pevaju EKV u Vražogrncu

Održan je prvi festival „Vražogrnački TočakRok“. Bilo je više od hiljadu ljudi. Vrhunac je bilo izvođenje numera čuvenog EKV-a. Sve to u selu nadomak Zaječara u kome je za nedelju dana najavljena Gitarijada