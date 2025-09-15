Sto godina od rođenja Lazara Vozarevića, Galerija u Sremskoj Mitrovici koja nosi ime ovog velikog slikara, obeležava zajedničkim izložbama sa galerijama u Zrenjaninu, Beogradu u Novom Sadu

Sto godina od rođenja Lazara Vozarevića, jednog od najznačajnijih predstavnika srpskog i jugoslovenskog modernog slikarstva, Galerija u Sremskoj Mitrovici koja nosi njegovo ime obeležava zajedničkim izložbama sa galerijama u gradovima koji su bili značajni u umetnikovom životu.

Tako je početkom februara u Salonu Savremene galerije u Zrenjaninu pokazan izbor od 25 Vozarevićevih radova iz kolekcija koje predstavljaju njegovo stvaralaštvo koje se kretalo u okvirima enformela i postenformela.

Zatim je u junu održana izložba u Salonu Muzeja grada Beograda na kojoj je prikazano 50 Vozarevićevih radova iz zbirki Galerije i tog Muzeja.

Foto: Matica srpska Otvaranje u Matici srpskoj

Treća zajednička izložba otvorena je 12. septembra u Galeriji Matice srpske u Novom Sadu.

Galerija Matice srpske ugostila je celokupnu kolekciju Galerije „Lazar Vozarević“, 79 njegovih dela. Osim ovog legata, na izložbi su i dela iz kolekcije Galerije Matice srpske, kao i pet ilustracija Pabla Pikasa iz Narodnog muzeja Srbije i jedno Pikasovo delo iz Ambasade Francuske u Beogradu.

Izložena dela čine najpotpuniji pregled svih Vozarevićevih stvaralačkih faza od kako se ranih pedesetih pojavio na umetničkoj sceni do poslednjih radova iz 1968. godine.

Autorke izložbe su Marija Vuruna, direktorka Galerije „Lazar Vozarević“, Ivana Rastović i Ivana Janjić, kustoskinje Galerije Matice srpske.

One ističu da je Lazar Vozarević likovni izraz gradio u živoj i dinamičnoj kulturnoj sceni pedesetih godina reagujući na društveno-političke i umetničke okolnosti.

Foto: Matica srpska Eksponat sa izložbe

U potrazi za savremenim likovnim jezikom, umetnik se oslanjao na dva ključna izvora inspiracije – delo Pabla Pikasa i bogatstvo vizantijske umetnosti. Zatim je usledila kratkotrajna faza enformela, u kojoj je Vozarević kroz neslikarske materijale istraživao mogućnosti novog izraza. Poslednju, postenformel fazu karakterišu slike-reljefi geometrizovanih kompozicija snažnog kolorita i duboke duhovne simbolike. Autentična promišljanja o savremenoj slici i odnos prema srednjovekovnom nasleđu čine opus Lazara Vozarevića jednim od najznačajnijih i najprepoznatljivijih ostvarenja srpskog modernizma.

Izložba će moći da se poseti do 31. januara 2026. godine.