Vera u nove generacije stvaralaca se isplate, i to na najvećoj svetskoj sceni – rekao je Miroslav Mogorović koproducent filma „Kratko leto“ ruske rediteljke Nastje Korkije koja je dobila „Zlatnog lava“ za debitantski film

Nagradu „Zlatni lav“ za najbolji debitantski film na upravo završenom Venecijanskom filmskom festivalu dobio je film Kratko leto ruske rediteljke Nastje Korkije, u čijoj produkciji je učestvovao Art & Popcorn iz Srbije.

Kratko leto je intimna priča o sedmogodišnjoj Kaći koja polazi u školu, i njenim baki i deki koji se nalaze se na ivici razdvajanja. Kroz poetski pogled na detinjstvo, autori se osvrću i na širi kontekst ruskog društva u vreme Drugog čečenskog rata i talasa terorističkih napada 2004. godine.

Rediteljka Nastja Korkije je ruskog porekla i živi u Nemačkoj. „Nikada nisam rat videla izbliza, ali već 1.291 dan osećam njegov uticaj. Kao radijacija, on uništava društvo iznutra. Iskreno se nadam da ćemo držati oči širom otvorene i pronaći snagu da zaustavimo rat“, rekla je.

Film je sniman u avgustu i septembru 2024. godine na lokacijama u okolini Beograda, Bora, Perleza i još nekoliko mesta.

U glavnoj ulozi je ruska glumica Maja Pleskovič, koja već godinama živi u Beogradu.

Osim nje, na filmu su radili i istaknuti ruski glumci Aleksandar Feklistov, Jakov Karihaljin i Aleksander Karpušin, ali i domaći umetnici Vesna Jovanović i Stojša Oljačić.

U ekipi je učestvovao i značajan broj ruskih emigranata, dok su deo autorskog tima činile srpske umetnice – kostimografkinja Marija Janošević i dizajnerka maske Jasmina Mina Lilić.

Miroslav Mogorović, koproducent iz Srbije (uz Nemačku i Francusku) kaže da je „Kratko leto dokaz da se hrabrost i vera u nove generacije stvaralaca isplate – i to na najvećoj svetskoj sceni. Ova nagrada pripada i srpskoj kinematografiji u celini, jer pokazuje da naši filmovi imaju snagu da dotaknu publiku i izvan naših sadašnjih i bivših granica. Venecija je za nas početak jednog velikog puta, a nagrada ’Lav budućnosti’ dokaz da filmski snovi, kada se dele i neguju, mogu postati stvarnost“.

Inače, glavnu nagradu ovogodišnjeg 82. Venecijanskog filmskog festivala, Zlatnog lava, dobio je film Father Mother Sister Brother (Otac, majka, sestra, brat) američkog reditelja Džima Džarmuša, koji nije bio favorit.