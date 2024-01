Po predsedniku Vučiću, nije sigurno da li će do 2027. godine Fakultet muzičkih umetnosti dobiti zgradu, ali je zato sigurno da će Beograd dobiti tri sale za operu

Program „Skok u budućnost“ koji Srbija planira da realizuje do 2027. godine povodom međunarodne izložbe Expo u Beogradu, a koji je više od dva sata u subotu predstavljao predsednik Aleksandar Vučić sa saradnicima, obuhvata i kulturu i umetnost.

Na primer, premijerka Ana Brnabić je govorila o, kako je rekla, stvarima „koje možda mogu dodatno da uzdrmaju kreativno Srbiju i naš fenomenalni narod”, a to su Fakultet muzičkih umetnosti, dodatni aneks Fakulteta likovnih umetnosti, Fakultet primenjene umetnosti. Imaćemo ih „ predsedniče, ako me ne ubijete“, rekla je, i objasnila da se oko Fakulteta muzičkih umetnosti „dosta raspravljamo“.

I Vučić se osvrnuo na “svađe” u vezi sa ulaganjem u kulturu.

“Zašto se svađamo oko FMU i nekih drugih stvari – kao prijatelji, naravno? Zato što postoji jedno pitanje koje u Vladi neretko postavlja samo gospodin (ministar finansija Siniša) Mali, a koje ja kao predsednik moram da postavim“, rekao je predsednik, i objasnio:

„Sva ministarstva troše pare, a sve pare koje zaradimo se slivaju u jedno ministarstvo. Svi ostali su uspešni ukoliko troše pare. Ja bih voleo da se neko pohvali time da je uštedeo pare ili da nam je napravio neki novi izvor rasta. I kada postavljam pitanje imamo li para za to što radimo i možemo li to sve da izdržavamo i hoćemo li da imamo nešto posle od toga. Imaćemo, ali ćemo mi morati to da platimo, zato što imamo nešto više novca nego što smo očekivali”.

Pa ipak, iako ima dilema da li nam je potreban fakultet koji školuje muzičare, predsednik Vučić je najavio čak tri operske scene, i to u Hali 1 Beogradskog sajma koja ne da se neće rušiti kao što opozicija govori nego će postati epicentar kulture. Imaće tri operske scene (1.500, 450 i 200 mesta), čime bi postala “dom ne samo za operu, već i za balet i pozorišne grupe i orkestre”.

Od finansijskih sredstava zavisiće i lokacija nove zgrade Muzeja Nikole Tesle.

Prema rečima Vučića, postoje dva predloga – za jedan su ministarstva kulture i finansija, a za drugi je “Ana sa megalomanskim projektima”.

Jedan je da Teslin muzej bude u Marini Dorćol, a drugi u Beogradu na vodi, „i ta bi bila mnogo jeftinija jer bi mogli da se nađu sponzori. Svakako će to, kako je rekao, biti “jedno od najboljih mesta posvećenih velikom naučniku, Srbinu Nikoli Tesli”.

“Mislim da niko drugi u svetu to neće na taj način imati”, dodao je Vučić.

Ponovljeno je, po ko zna koji put, i da će Železnička stanica u Beogradu biti adaptirana u Istorijski muzej, a obližnjoj zgradi Pošte biće vraćena nekadašnja fasada i tu će biti Dečji muzej i dve nove pozorišne scene.

Predstoji i rekonstrukcija Jugoslovenskog dramskog pozorišta i izgradnja nove Scene “Bojan Stupica”.

Uz završetak obnove Memorijalnog centra Staro sajmište, te Kulturnog centra u Pirotu, Vučić je najavio da će Narodno pozorište u Nišu dobiti novu scenu, u Požarevcu će biti izgrađena Galerija Milene Pavlović Barili, a biće obnovljeno i kompletno gradsko jezgro Sremskih Karlovaca.

Vučić je najavio i završetak davno započete rekonstrukcije i dogradnje Narodnog pozorišta u Subotici, te izgradnju Muzeja staklarstva u Paraćinu i Muzeja košarke u Čačku, kao i nastavak istraživanja i zaštitu arheološkog nalazišta Belo brdo u Vinči.

Tokom nabrajanja svih ovih planova, predsednik je u jednoj rečenici pomenuo da sve ovo bolje zna ministarka kulture Maja Gojković.

Danas, na pitanje da li će Ministarstvo dati detaljniju informaciju o planovima o kojima je govorio predsednik, odgovoreno je da se još ne zna, ali ćemo svakako biti obavešteni.