Večeras je završen prvi, letnji, deo 11. Šekspir festivala u Vili „Stanković“ u Čortanovcima, a drugi deo programa će biti nastavljen na jesen u Srpskom narodnom pozorištu.

Počela je Bogojavljenskom noći u režiji Ivana Vanje Alača Pozorišta mladih, Akademije umetnosti Novi Sad i Šekspir festivala, koja je premijerno pokazana prošle godine, a sledile su je predstave iz Velike Britanije i Italije.

Kako je rekao osnivač i direktor Šekspir festivala Nikita Milivojević, za glavni program su izbrana četiri velika naslova, na koja se prvo i pomisli kada se pomene Šekspir : pored Bogojavljenske noći, to su i San letnje noći, Romeo i Julija i Hamlet.

U Čortanovce se vratio i britanski Flute teatar, koji je prošlog leta igrao Perikla, a sada su prvi put na Šekspir festivalu izvodi najčuveniju Šekspirovu komediju San letnje noći, za koju režiju potpisuje Keli Hanter. Flute teatar je u pratećem programu odigrao i verziju prilagođenu za osobe sa autizmom, kao što su to vrlo uspešno učinili i sa Periklom.

Iz Italije je došla energična plesna predstava Romeo i Julija: Poslednji sati u izvođenju međunarodno poznate ImPerfect Dancers Company, u kojoj se kroz pokret i muziku istražuju emocije na osnovu čuvene Šekspirove ljubavne priče. Autori koncepta i korogafije su Valter Mateini i Ina Broek.

Letnje izdanje 11. Šekspir festivala zatvoriće se večeras predstavom Hamlet Double Bill itallijanske trupe La Ribalta Teatro, dvojezični – italijanski i engleski spoj komedije i tragedije. Autori teksta i režije su Alberto Jerardi, Đorđo Vijerda i Edrijan Hjuz.

Slogan 11. Šekspir festa uzet je iz komedije „Kako vam drago“. To je replika jednog od junaka, koji sumirajući utiske o svetu oko sebe kaže: „Ah, što luda nisam ja!“

„Luda uvek ima posebno mesto u Šekspirovim komadima. On nas zabavlja, ali i jedini ima privilegiju da priča šta god mu padne na pamet. On je ustvari neka vrsta mudraca koji se samo krije iza svoje ludosti. Čini se da tako lakše podnosi ludost sveta u kojem živi. A svet je od Šekspira do danas izgleda ostao manje-više isti“, rekao je Milivojević.

Milivojević je za jesenji deo programa najavio veliko iznenađenje, otkrivajući samo da će biti realizovan u saradnji sa novosadskim Internacionalnim festivalom alternativnog i novog teatra (INFANT).

