Staro i novo
Izložba ikona: Spoj vizantijske tradicije i savremenih traganja
Izložba ikona savremenih autora iz 12 zemalja otkriva da savremeni i vizantijski umetnički pogledi, spojeni, daju nov nivo ove tradicionalne i pre svega crkvene umetnosti
Preminuo je Gabrijel Felc, koji je prethodnih osam godina bio šef-dirigent Beogradske filharmonije i učinio da ovaj orkestar stupi u novu razvojnu etapu
Beogradska filharmonija je danas saopštila da je u Esenu umro njen dugogodišnji šef-dirigent Gabrijel Felc, u 55. godini.
Felc je na čelo Beogradske filharmonije stao 2017. godine, „na oduševljenje muzičara i svih kolega“.
Sa Felcom je orkestar Beogradske filharmonije stupio u novu razvojnu etapu. Felc se upisao u stogodišnju istoriju Filharmonije kao jedan od najuspešnijih i najvažnijih šefova- dirigenata. Sa Felcom je Filharmonija postala deo svetskog ranga orkestara “teške kategorije”, drastično proširivši repertoar i značajno utičući na podizanje nivoa izvođačkog kvaliteta do same izuzetnosti, navodi se u saopštenju.
Selekciona komisija za odabir srpskog kandidata za nagradu Oskar ove godine odlučivaće samo o dva kandidata. Tako nešto se još nikad nije desilo, a govori o opštem bojkotu u kulturi prema pravilima i uslovima koje nameće vlast
Ovog septembra neće biti održani 21. „Sedam veličanstvenih“ zato što, kažu osnivači ovog filmskog festivala Svetlana i Zoran Popović, ne žele da daju legitimitet lažnoj normalnosti, i ne žele da gosti vide Beograd kakav je sad
Bemus će biti održan po starom, od 16. do 25. oktobra, i prvi put na muzičkoj sceni okupiće nacionalne orkestre Srbije
Sada je potpuno jasno da je ovaj festival debakl u najavi i da će ovo biti prvo i poslednje njegovo izdanje – smatra predsednik Asocijacije filmskih reditelja Miloš Škundrić
