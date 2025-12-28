Francuska filmska legenda Brižit Bardo, filmska ikona pedesetih i šezdesetih godina, koja postala zaštitnica prava životinja, preminula je u 91. godini

Francuska filmska legenda Brižit Bardo je retko viđana u javnosti poslednjih meseci. Hospitalizovana je u oktobru, a u novembru je objavila saopštenje u kojem je demantovala glasine da je umrla. Fondacija nije navela kada ili gde je umrla.

„Fondacija Brižit Bardo sa ogromnom tugom objavljuje smrt svoje osnivačice i predsednice, gospođe Brižit Bardo, svetski poznate glumice i pevačice, koja je odlučila da napusti svoju prestižnu karijeru da bi posvetila svoj život i energiju dobrobiti životinja i svojoj fondaciji“, navodi se u saopštenju poslatom AFP-u.

Bardo je postala globalna zvezda pošto se glumila u filmu „I Bog stvori ženu“ 1956. godine, a kasnije se pojavila u još oko 50 filmova pre nego što je odustala od glume. Povukla se iz sveta filma da bi se trajno nastanila u blizini mesta Sen Trope na francuskoj rivijeri, gde se posvetila borbi za životinje.

Pored kampanje za prava životinja kasnije godine Brižit Bardo, koju u Francuskoj često nazivaju jednostavno B.B., obeležile su i simpatije za krajnju desnicu. Većina od njenih 50-ak filmova bila su zabavna ostvarenja, ali i filmovi koji se lako zaboravljaju – uz nekoliko izuzetaka, piše Slobodna Evropa.

Parižanka koja je nosila filmski folklor

Rođena u Parizu 28. septembra 1934. godine, Bardo je odrasla u porodici više srednje klase. Opisivala je sebe kao stidljivo, samosvesno dete koje je „nosilo naočare i imalo dugu kosu“. Međutim, sa 15 godina došla je na naslovnu stranu časopisa El (Elle), započevši manekensku karijeru koja je ubrzo dovela do filma.

Lik Bardo u filmu „I Bog stvori ženu“ bio je oličenje oslobođene ženstvenosti. Kontroverza je samo podstakla njenu privlačnost. Bardo je postala simbol Francuske 1950-ih i 60-ih.

Njena privlačnost protezala se daleko izvan francuske kinematografije. Navodno je Bob Dilan sa 15 godina napisao svoju prvu pesmu o njoj, nikada objavljenu, dok je Endi Vorhol naslikao njen portret.

Njena uloga namrgođene, frustrirane supruge scenariste u filmu „Prezir“ Žan-Lika Godara takođe je rezultirala scenama koje su postale deo filmskog folklora. Igrajući se s očekivanjima producenata i gledalaca da u filmu imaju kadrove golog tela Bardo, Godar je napravio montažu njenih udova dok leži u krevetu sa svojim mužem, pitajući ga koji deo njenog tela mu se najviše sviđa.

Izvor: Vreme/Slobodna Evropa

Veliki praznični popust na „Vreme“ – pretplate 25 odsto jeftinije do sredine januara. Poklonite pretplatu sebi ili nekom drugom, čitajte što je bitno.