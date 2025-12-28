Šaban Bajramović je jedini srpski umetnik koji je imao svoju postavku u najpoznatijem svetskom džez muzeju u Nju Orleansu punih deset meseci

Ministarstvo kulture

25.decembar 2025. B. B.

Nišvil: Za Šabana Bajramovića Selakovićevo ministarstvo nema ni 120.000 dinara

Ministarstvo kulture odbilo je da izdvoji 120.000 dinara za podršku programu Nišvila posvećenom Šabanu Bajramoviću. Prethodno je Selakovićevo ministarstvo ostavilo bez dinara i Nišvil džez festival iako je među 10 najboljih džez festivala u Evropi. Da li u Srbiji ima mesta samo za „srpsku“ muziku

Baština

23.decembar 2025. S. Ć.

Prodaje se dvorac porodice Dunđerski

Početna cena po kojoj će biti licitiran dvorac Sokolac porodice Dunđerski sa okolnim objektima i imanjem je 325.000 evra. Država nije zainteresovana da ga kupi