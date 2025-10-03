Narodno pozorište
Narodno pozorište je od danas delimično zatvoreno
Uprava Narodnog pozorišta i Ministarstvo kulture su odlučili da od 3. oktobra pa naredne tri nedelje zatvore ovu kuću kako bi se ispunile 59 mera Sektora za vanredne situacije
„Nedostatak razumevanja za pomeranje termina održavanja Sajma knjiga pokazuje koliko se različito doživljava stvarnost u kojoj živimo“, navodi Udruženje izdavača i knjižara Srbije
Udruženje izdavača i knjižara Srbije i nezavisni izdavači poput Vulkana i Čigoje saopštili su u petak da bi povlačenje sa Sajma knjiga bio „udarac kulturi i čitaocima“, ali su istakli da njihovo prisustvo „nije znak odobravanja pogrešnih odluka“.
„Beogradski sajam nije samo izdavačka smotra, već mesto susreta, razmene i dijaloga koje je odolevalo i u najtežim vremenima. Povlačenje bi predstavljalo udarac kulturi i čitaocima, a nedostatak razumevanja za pomeranje termina njegovog održavanja pokazuje koliko se različito doživljava stvarnost u kojoj živimo“, navodi Udruženje.
Udruženje i nezavisni izdavači dodaju da prisustvo nije znak odobravanja pogrešnih odluka, već je izraz istinske posvećenosti da Sajam kao manifestacija kulture nastavi da postoji.
„Sajam opstaje angažmanom izdavača i knjižara, a ne zahvaljujući institucionalnoj podršci. Država nije pružila nikakvu pomoć, niti je ove godine imala sluha za elementarne zahteve izdavača. Jedan od njih bio je i pomeranje datuma održavanja Sajma kako se ne bi dogodilo da se poklopi sa godišnjicom pada nadstrešnice u Novom Sadu“, navodi se u saopštenju.
„Budući da je i ovaj naš predlog odbijen, ostaje na svakom izdavaču da odluči kako će se postaviti u vezi sa time na samom Sajmu. Naše učešće na Sajmu je znak da kultura i knjiga neće biti poraženi. U toj borbi povlačenje bi predstavljalo predaju“, zaključuju Udruženje izdavača i knjižara Srbije i nezavisni izdavači.
Izvor: FoNet
Ovog oktobra „Vreme“ slavi i časti – čak 35 odsto popusta za naš 35. rođendan! Važi za polugodišnje i godišnje pretplate. Pretplatite se sada!
Uprava Narodnog pozorišta i Ministarstvo kulture su odlučili da od 3. oktobra pa naredne tri nedelje zatvore ovu kuću kako bi se ispunile 59 mera Sektora za vanredne situacije
Bojan Glušica, član orkestra SNP-a je na informativnom razgovoru u policiji objašnjavao značenje postova sa privatne mreže, zbog optužbi da je vređao opersku pevačicu Natašu Tasić Knežević po nacionalnoj osnovi
Na društvenim mrežama pojavila se inicijativa da se održi novi Sajam knjiga - u virtuelnom prostoru. Tako će ljubitelji knjiga moći da pazare, a da ne idu niz dlaku rukovodstvu Beogradskog sajma knjiga koje ignoriše godišnjicu tragedije u Novom Sadu 1. novembra
Srpsko narodno pozorište demantuje navode objavljene 2. oktobra 2025. godine, ističući da Nataša Tasić Knežević nije uzrok otkazivanja početka sezone
Zaposleni u Narodnom pozorištu danas stupaju u jednočasovni štrajk upozorenja zbog nezadovoljstva novim Upravnim odborom i Pravilnikom o radnoj disciplini. Podršku glumcima pružaju studenti i kolege iz drugih pozorišta
Kriminalni klanovi, tajne službe, režimski batinašiKo sve vršlja po Srbiji Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve