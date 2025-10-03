Sajam knjiga

03.октобар 2025. M. L. J.

Dođite na virtuelni Sajam knjiga

Na društvenim mrežama pojavila se inicijativa da se održi novi Sajam knjiga - u virtuelnom prostoru. Tako će ljubitelji knjiga moći da pazare, a da ne idu niz dlaku rukovodstvu Beogradskog sajma knjiga koje ignoriše godišnjicu tragedije u Novom Sadu 1. novembra

Disciplinovanje teatra

03.октобар 2025. K. S.

Štrajk u Narodnom pozorištu: Glumci traže podršku građana

Zaposleni u Narodnom pozorištu danas stupaju u jednočasovni štrajk upozorenja zbog nezadovoljstva novim Upravnim odborom i Pravilnikom o radnoj disciplini. Podršku glumcima pružaju studenti i kolege iz drugih pozorišta