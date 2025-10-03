Udruženje izdavača i knjižara Srbije i nezavisni izdavači poput Vulkana i Čigoje saopštili su u petak da bi povlačenje sa Sajma knjiga bio „udarac kulturi i čitaocima“, ali su istakli da njihovo prisustvo „nije znak odobravanja pogrešnih odluka“.

„Beogradski sajam nije samo izdavačka smotra, već mesto susreta, razmene i dijaloga koje je odolevalo i u najtežim vremenima. Povlačenje bi predstavljalo udarac kulturi i čitaocima, a nedostatak razumevanja za pomeranje termina njegovog održavanja pokazuje koliko se različito doživljava stvarnost u kojoj živimo“, navodi Udruženje.

Udruženje i nezavisni izdavači dodaju da prisustvo nije znak odobravanja pogrešnih odluka, već je izraz istinske posvećenosti da Sajam kao manifestacija kulture nastavi da postoji.

„Sajam opstaje angažmanom izdavača i knjižara, a ne zahvaljujući institucionalnoj podršci. Država nije pružila nikakvu pomoć, niti je ove godine imala sluha za elementarne zahteve izdavača. Jedan od njih bio je i pomeranje datuma održavanja Sajma kako se ne bi dogodilo da se poklopi sa godišnjicom pada nadstrešnice u Novom Sadu“, navodi se u saopštenju.

„Budući da je i ovaj naš predlog odbijen, ostaje na svakom izdavaču da odluči kako će se postaviti u vezi sa time na samom Sajmu. Naše učešće na Sajmu je znak da kultura i knjiga neće biti poraženi. U toj borbi povlačenje bi predstavljalo predaju“, zaključuju Udruženje izdavača i knjižara Srbije i nezavisni izdavači.

Izvor: FoNet

