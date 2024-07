Endi Vorhol je u Beogradu! Večeras u ponedeljak u Salonu Muzeja grada Beograda otvorena je izložba „Sve boje Vorhola“ sa 40 grafika.

Svi radovi su deo bogate kolekcije Lazara Vujića, jednog od najpoznatijih evropskih galarista.

Među izloženim grafikama su i čuveni portreti Merilin Monro, Marte Graham, zatim planetarno poznate limenke supe Kembel, te Space friut i Cveće…

Vorholova slika Merilin Monro (1964) prodata je 2022. godine za gotovo 200 miliona evra, što je čini najskupljim delom umetnosti 20. veka.

Galerista Lazar Vujić kaže da se upoznao sa Endijem Vorholom prilikom rada na grafičkim rešenjima za Zimske olimpijske igre u Sarajevu 1984. godine. Među likovnim rešenjima želeo je da se nađe i Vorholovo.

“ Bio je ljubazan, staložen, veliki umetnik, čovek koji je pokazivao poštovanje prema svakom sagovorniku. Vorholova prvobitna ideja za Olimpijske igre bio je skakač, ali se meni više dopao klizač i na kraju smo se odlučili za taj motiv”, rekao je Vujić u jednom od intervjua.

Do pre neki dan, Vorholovih 40 grafika su bile u Umetničkoj galeriji Narodnog muzeja u Kragujevcu, kaojedan od programa muzičkog festivala „Arsenal Fest“

Umetnik, slikar, filmski reditelj i pisac, Vorhol je do početka 60-ih bio uspešan reklamni ilustrator, do te mere da ga niko nije prihvatao kao umetnika. Uzaludno je pokušavao da dođe do galerija koje su ga uporno odbijale. Tako je počeo da analizira odnos komercijale i umetnosti i umesto da ih doživi kao suprotstavljene, počeo je da ih spaja.

Njegova prva samostalna pop-art izložba održala se u Njujorku 1962. godine i uključivala je neke od njegovih najčuvenijih radova poput “Merilin diptih”, “100 konzervi supe”, “100 flaša Koka-Kole” i “100 novčanica dolara”. U tom periodu su nastali i radovi koji su definisali njegovu karijeru, poput mnogobrojnih ilustracija tipično američkih predmeta i poznatih ličnosti – Merilin Monro, Elizabet Tejlor, Majkl Džekson, Elvis Prisli… Čuven je i njegov portret Mao Cedunga napravljen 1973. godine.

Poznat je i po izjavi da će “svako imati svojih 15 minuta slave”.

Izložba je privatno vlasništvo „Visconti Fine Art“ kolekcionara Žive Škodlar Vujić i Lazara Vujića iz Slovenije. Otvorena je do 30. jula, a ulaznice koštaju 600 dinara.