Zahvaljujući se na nagradi za životno delo, glumac Petar Božović je rekao da je Nacionalni festival filma i televizije digao ustanak, i da je publici dosta rušenja

„Festival je došao, mislim, u pravo vreme – u nevremenu kulturnih događanja. Kao da je digao ustanak i taj ustanak će biti proširen i uspeće. Zahvaljujući Zlatiboru, organizatorima i publici kojoj je više dosta rušenja. Mi smo željni da se napravi nešto ovako, ovakav festival koji u stvari podiže film na jedan još viši nivo“, rekao je glumac Petar Božović laureat priznanja za životno delo na prvom Nacionalnom festivalu filma i televizije (NAFFIT).

Nagrada će mu biti uručena večeras 7. septembra poslednjeg dana festivala, koji se od 3. septembra održava na Zlatiboru.

Večeras će takođe biti dodeljene i ostale nagrade u 16 kategorija. Nagradni fond je 15. miliona dinara.

Prošle godine, kad je NAFFIT promovisan, nagradu za životno delo dobio je glumac Aleksandar Berček.

NAFFIT su bojkotovala sva filmska udruženja.